20/09/2016 09:00:00 - Polícia



Quatro são presos por tentativa de fraude em concurso da Sejus

DELEGADO Carlos César conta que dois dos suspeitos foram presos com cola para consulta no momento da prova





Um advogado e mais três pessoas foram presas suspeitas de tentar fraudar o concurso da Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) realizado no último domingo (18). A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública ontem. Dos quatro suspeitos, três pagaram fiança e foram liberados. Entre os presos está o advogado Evilásio Rodrigues de Oliveira Cortez que foi preso na operação Véritas tentando fraudar o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. O delegado-geral Riedel Batista informou que dos quatro presos, apenas o advogado permanece na prisão. O restante pagou fiança e vão responder em liberdade. Os outros suspeitos foram identificados pela Polícia como Rayssa Kelly Alexandre de Carvalho, Joanderson Almeida dos Santos e Márcio Morais Rodrigues. Em grupos de whatsapp sobre o concurso, candidatos informaram que fiscais retiraram a mulher e um baiano das salas, onde faziam a prova com o gabarito nas mãos. "Dois deles foram presos com cola para consulta no momento da prova. Isso configura fraude e por isso foram autuadas. Já os demais, dentre eles o advogado, foram presos por apresentarem um esboço do gabarito", contou o coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), delegado Carlos César, O diretor do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), Jorge Martins Filho, disse que está colaborando com o trabalho do Greco, mas que não tem informações a respeito da operação. Ele informou que o gabarito provisório já está disponível para os candidatos. O CONCURSO - Quase oito mil candidatos responderam as provas, que foram realizadas em 15 centros de aplicação, todos em Teresina. O certame prevê a classificação de 400 candidatos para o cargo de agente penitenciário com remuneração bruta em R$ 5.966,14.O concurso prevê ainda que os 75 primeiros classificados serão chamados de forma imediata.