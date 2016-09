20/09/2016 09:00:00 - Política



Mais da metade da população do Piauí sofre com a estiagem

Secretário Hélio Isaías, da Defesa Civil: pedido de socorro de R$ 24 milhões para ações emergenciais contra a seca





Com mais de 1,5 milhão de pessoas sofrendo os efeitos da seca, sem água e sem lavoura, o Piauí ainda está sem recursos financeiros para assistência emergencial às família porque o Ministério da Integração ainda não liberou o dinheiro. Mesmo assim, o Governo do Estado inicia ainda esta semana um cadastramento para socorro com carros-pipas e uma proposta de fornecimento de ração para os animais que estão morrendo sem pasto. A única ação efetiva do governo até agora para manter as famílias tem sido o programa Bolsa Família, que atende metade das famílias piauienses hoje. O secretário estadual de Defesa Civil, Hélio Isaias, estava ontem em Brasília apresentando os projetos para conseguir a liberação de R$ 24 milhões para executar os projetos de construção de adutora de engate rápido, no valor de R$ 12,8 milhões e R$ 10 milhões para carros-pipas, além da proposta de R$ 3 milhões para compra de ração para animais, que seria custeada por recursos próprios do Estado. O Governo do Estado pediu R$ 60 milhões para ações emergenciais contra a seca. Atualmente 120 municípios do Piauí, o equivalente a 54% do total das cidades do estado, decretaram estado de emergência em decorrência da estiagem. As famílias sofrem sem água, porque os açudes secaram, e sem alimentos, porque não fizeram roça. Não choveu. São essas famílias que, segundo Hélio Isaias, serão cadastradas para atendimento emergencial, principalmente na região semiárida, onde o problema é mais grave. O secretário informou que o Exército já tem o plano de atendimento emergencial com mais de 500 carros-pipas na zona rural. Agora a Defesa Civil vai ter mais uns 250 carros para atender a população na zona urbana das cidades com problema de abastecimento de água. Ele alertou ainda que precisa garantir o abastecimento para os animais. Hélio Isaias propôs ao governador Wellington Dias um programa de ração para os animais, que ainda está em estudo. Já foram mantidos contatos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a Federação de Trabalhadores em Agricultura e Pecuária do Piauí e com a Associação Piauiense dos Criadores de Zebu. "O Bolsa Família tem aliviado a situação das famílias, que podem recorrer a esse beneficio e comprar o que comer. O que está pegando mesmo é que não tem pasto e nem água para os animais. O rebanho está morrendo. Propusemos o programa da ração e carros-pipas para garantir água para os animais também. Acreditamos que esta semana o Governo Federal publica o edital e libera esses recursos", disse Hélio Isaias, por telefone, falando de Brasília.