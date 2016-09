20/09/2016 09:00:00 - Política



PM monitora dez cidades por violência política

Comandante-geral da PM-PI, coronel Carlos Augusto: oficiais em dez municípios para controlar ânimos acirrados





O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Carlos Augusto Gomes de Sousa, disse ontem ao Diário do Povo que já encaminhou oficiais da PM para dez municípios onde foram reportados situações de acirramento eleitoral na campanha deste ano. Segundo ele, as cidades de Paulistana, Fronteiras, Alagoinha, Pedro II, Espe-rantina, Porto, Miguel Alves, União e Luzilândia vêm sendo monitoradas. E a partir de hoje, ele afirmou que será encaminhado um oficial também para São Raimundo Nonato. "Estamos com problemas em várias cidades de acirramento por causa do pleito eleitoral. A primeira foi Paulistana, depois Fronteiras, Alagoinha, Pedro II, Esperantina, Porto, Miguel Alves e União. Essas cidades regionais eu já mandei alguém para acompanhar. Estou mandando um oficial amanhã (hoje) para São Rai-mundo Nonato. Em todas essas eu já adiantei o reforço no que diz respeito ao comando, ao oficial", informou o coronel ao DP. De acordo com ele, os oficiais que estão nessas cidades estão orientados a intensificar o policiamento durante comícios e reuniões abertas e a reportar qualquer situação mais greve. No caso de Luzilândia, por exemplo, município localizado no Norte do estado, onde a disputa eleitoral é historicamente acirrada, Carlos Augusto afirmou que o policiamento será reforçado com mais 20 policiais, além dos 10 que já atuam na cidade. O comandante explicou, porém, que esses policiais não estão sendo enviados por causa do pleito, mas sim como um reforço programado a pedido do governador Wellington Dias (PT). "Eu estou transferindo para Luzilândia, e não é pela questão eleitoral, mas sim por causa de uma programação que nós fizemos com o governador dos chamamentos dos con-cursados, mais 20 policiais. Luzilândia tinha dez policiais lotados vai ter 30. Amanhã (ho-je) pela manhã é a apresentação deles lá, às 8 horas da manhã e eu estarei lá", disse. O coronel Carlos Augusto disse, contudo, que o reforço no contingente em Luzilândia servirá também para fazer a segurança durante a campanha. "Esses policiais vão servir lá e já reforçam o pleito eleitoral, mas ainda vai mais reforço do pleito eleitoral nós cinco dias antes da votação", afirmou o comandante, que acrescentou que atualmente o maior problema de segurança na cidade são os assaltos que vêm ocorrendo na entrada da ponte que liga o município à cidade de São Bernardo do Maranhão. "Nós detectamos a necessidade disso, principalmente, por causa dos assaltos, ali na ponte para São Bernardo no Maranhão". NOVOS PMS - O coronel também informou que está reforçando com 120 novos policiais outros municípios da região Norte. "São mais 120 policiais distribuídos nesses últimos 30 dias", revelou. Entre as cidades ele citou Piracuruca, Nossa Senhora dos Remédios, Matias Olímpio e Lagoa Alegre. O coronel Carlos Augusto também informou que estará deslocando cerca de 4 mil policiais para o interior para fazer a segurança do pleito cinco dias antes do dia 2 de outubro. "São 6 mil policiais ao todo no estado. E durante as eleições vai inverter. Hoje nós temos 4 mil policiais na capital e 2 mil no interior e nas eleição nós vamos ter 4 mil no interior e 2 mil na capital", disse.