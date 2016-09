21/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Triatleta ajuda irmão a terminar prova: "Ele poderia ter ganho"

Alistair carregou o irmão, que passava mal, para que completasse o percurso, e terminaram em segundo e terceiro





A imagem dos irmãos Brownlee correu o mundo depois da última etapa do Circuito Mundial de Triatlo, disputada em Cozumel, no México. Embora o sul-africano Henri Schoeman tenha cruzado em primeiro, os britânicos viram sua chegada repercutir depois de Alistair ajudar o irmão Jonathan a completar a prova em segundo e ficar em terceiro. "Os últimos 200 metros pareceram muito longos. Claro que estou muito agradecido por ele ter salvo minha vida. Sei que o Alistair é competitivo, ele poderia ter ganho ou ter chegado em segundo pelo menos. Ele teve a chance de ganhar, mas preferiu me ajudar e claro que é preciso de uma pessoa muito forte e muito boa para fazer isso", agradeceu. Alistair interrompeu o irmão pelo menos duas vezes, avisando que vai lembrar do discurso de gratidão do irmão e mostrou bom humor ao falar do episódio. "A primeira coisa que pensei foi: "que idiota". Ele podia ter ganhado essa corrida tão fácil, mas a tática dele foi ridícula", disse. Jonathan ainda tinha possibilidade de levar o título do Circuito Mundial, enquanto Alistair não tinha mais chances no campeonato. Ao ver o irmão cambaleando, ele o carregou até a linha de chegada e o empurrou para que chegasse em segundo. A colocação não foi suficiente para que levasse o primeiro lugar na classificação geral, mas a imagem que ele passou foi de um vencedor. Recuperado após ser hospitalizado, ele conta que não lembra de todos os detalhes. "A corrida inteira ia muito, muito bem, até chegar no 1,5km final. Eu lembro das minhas pernas vacilarem um pouco e pensar: "Não vou conseguir cruzar a linha de chegada". Lembro do Alistair passando por mim e dizendo: "Você consegue" e mais coisas também. E aí minha última lembrança é caindo depois da linha de chegada e sendo carregado", disse. Os irmãos britânicos se destacaram nos Jogos Olímpicos do Rio. Alistair Brownlee conquistou a medalha de ouro, cruzando a linha de chegada seis segundos a frente de Jonathan, medalhista de prata. O sul-africano Henri Schoeman ficou com o bronze.