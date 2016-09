21/09/2016 09:00:00 - Municípios



Luzilândia faz primeira despesca de unidade agroecológica

COMUNIDADE do assentamento Palmares comemora a produção





O coordenador de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Luciano Sousa, participou, no último sábado (17), da primeira despesca da unidade demonstrativa do quintal agroecológico implantado no assentamento Pal-mares, em Luzilandia. A unidade foi implantada no mês de março, com a presença do governador Welling-ton Dias, da secretária de Estado da Infraestrutura, Janaína Marques, e o secretário da SDR, Francisco Limma. O projeto foi instalado em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e conta com um tanque de piscicultura, 4 canteiros de hortaliça e plantas frutíferas, beneficiando agricultores e produtores do assentamento Palmares. Luciano considerou a des-pesca satisfatória. "Inicialmente, a atividade atendeu as expectativas das10 famílias que trabalharam no projeto. O tanque tem volume útil de 10 mil litros e, durante a despesca, foram retirados cerca de 53 kg de peixes cultivados nestes seis meses", ressaltou o coordenador. A água do tanque também é usada para adubar e irrigar a horta que já produz alface, quiabo, coentro, cebolinha, pimentão e ainda as plantas frutíferas que, num futuro próximo, vão produzir frutas como jabuticaba, acerola e amora. Luciano acrescenta que a SDR está trabalhando para atender a primeira demanda de pedidos para o assentamento fornecer produtos para 20 famílias. "Para atender uma família, vamos precisar de pelo menos seis tanques. Por isso, o secretário Limma está trabalhando para que possamos atender o pedido, gerando renda extra para as famílias", conclui Sousa.