21/09/2016 09:00:00 - Cidade



Trinta árvores replantadas morreram

Rotatória da avenida Cajuína, na zona Leste de Teresina, recebeu as árvores já adultas. No entanto, as plantas não resistiram ao processo de mudança





A maioria das carnaúbas que foram retiradas do canteiro central da avenida João XXIII para as obras de ampliação da Ponte Juscelino Kubi-tschek já estão mortas. As árvores foram replantadas em uma área verde no balão da Avenida Cajuína, zona Leste, mas algumas não resistiram. Foram retiradas do canteiro da avenida João XXIII 33 árvores, sendo que quatro já estavam em estágio final de vida. Desse total, apenas três continuam verdes. O replantio foi acompanhado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman), mas segundo o secretário executivo Claudinei Feitosa, existia a possibilidade de que pelo menos 30% dessas plantas não sobrevivessem. O trabalho de retirada das plantas gerou muita insatisfação por parte dos ambientalis-tas, mas segundo informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam), o processo já é bastante utilizado em outros locais do país em obras de mobilidade urbana. Com a maioria das árvores mortas, o secretário explica que um novo replantio de carnaúbas e outras árvores nativas deve ser feito no local. "Nós vamos esperar passar este período de altas temperaturas e baixa umidade e, a partir da segunda quinzena de novembro, quando começarem as chuvas, deve ser feito o replantio de novas árvores", explica. Segundo o secretário Clau-dinei Feitosa, o replantio chega a custar de R$ 200,00 a R$ 350,00 por árvore e uma árvore como a carnaúba, se plantada em seu estágio inicial, chega a passar quase 40 anos para se tornar adulta. "Acreditamos que o período normal vai de 20 a 40 anos, mas isso depende muito do local e de que forma ela é plantada", afirma. OBRA - A obra de ampliação da Ponte Juscelino Kubistchek foi iniciada em abril de 2013. A construção da via do meio foi orçada em R$ 18 milhões, e em 2014, foram investidos mais R$ 5,5 milhões para a construção das alças de acesso à via do meio, que não estava no projeto inicial, e causou polêmica porque a sua execução necessitava da retirada de árvores. Com a ponte concluída, quem deixa a avenida Frei Serafim e vai para a zona Leste tem três faixas, ao invés de duas. Além disso, o local possui uma faixa exclusiva para pedestres e outras duas para ônibus, uma em cada sentido.