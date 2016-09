21/09/2016 09:00:00 - Geral



Corpos de vítimas de acidente na PI-113 são liberados pelo IML



Equipes de resgate fazem atendimento às vítimas de acidente na PI-113





Um acidente matou três pessoas, entre elas uma criança de 7 anos, e deixou outras três feridas, na PI-113, entre as cidades de Barras e Cabeceiras no final da tarde da última segunda-feira (19). Os corpos das três vítimas foi liberado na manhã de ontem pelo Instituto Médico legal (IML). Os sobreviventes foram transferidos do hospital de Barras para Teresina com lesões graves. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o condutor do veículo tenha perdido o controle ao desviar de uma moto e acabou descendo uma ribanceira em uma curva. O fato aconteceu por volta das 17h, quando o veículo modelo Prisma, placas NIN-2070, seguia para a cidade de Cabeceiras pela PI-113, a cerca de 6 km de Barras. A hipótese é que o condutor tenha desviado de uma moto, que vinha em sentido contrário e acabou perdendo o controle devido alta velocidade. O veículo tombou, deixando o condutor, uma idosa e uma criança mortos. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam outras três pessoas em estado grave para o Hospital Leônidas Melo, em Barras. O acidente aconteceu em uma curva. De acordo com o coordenador do Grupo de Resgate Voluntário de Barras, Francisco Sampaio, que ajudou no socorro às vítimas, as primeiras informações são de que o motorista do veículo teria sobrado em uma curva, e estaria em alta velocidade. "Tinha seis pessoas no veiculo e provavelmente perdeu controle em uma curva e saiu de lado da pista, no primeiro tombo o motorista foi sacado do carro e ainda dois ou três tombo. Foi quando a criança também foi", explicou Sampaio. O motorista do veículo, Gilvane Dias de Almeida, sua mãe, Domingas Dias Almeida, e a filha, Maria Eduarda Almeida, de apenas sete anos, foram às três vítimas fatais que serão velados em Teresina, no Grande Dirceu e depois sepultados em Esperantina, terra natal da família. O pai de Gilvane, identificado como Benedito Almeida, não sofreu ferimentos, mas estava em estado de choque. A esposa do motorista, Irene Almeida e o filho mais velho de 17 anos, foram encaminhados do Hospital de Barras para Teresina com lesões graves, mas não correm risco de morrer.