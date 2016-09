21/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Manual do Eleitor e do Candidato

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) lançou ontem uma peça informativa importante para a tomada de decisão dos eleitores no próximo dia 2. Trata-se do informativo "O Seu Município em Números", produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O informativo tem como principal objetivo propiciar aos cidadãos debates pré-eleitorais mais interessantes e fundamentados, além de oferecer dados que retratam a realidade de cada município do país. "O material possibilita que a sociedade em geral conheça melhor as necessidades de cada município e traz informações para que os candidatos visualizem a realidade e proponham políticas públicas mais direcionadas e eficientes", explicou o Chefe da Unidade Estadual do IBGE no Piauí, Leonardo Santana Passos. O presidente do TRE, desembargador Joaquim Santana, disse que o folheto será fundamental durante o processo eleitoral. "Esse material vai servir de subsídio para eleitores, candidatos, para o TRE-PI e para o próprio TSE. São dados que vão nos ajudar a fundamentar nossas decisões." Reunindo dados consolidados pelo IBGE e por instituições como Ministério da Saúde, Ministério da Educação e TSE, o material tem como foco temas que são de responsabilidade do poder público municipal. Quem se detiver à leitura do folheto vai concluir sem esforço que as promessas de venda de lote na lua, feitas abusivamente pelos candidatos, são inaceitáveis, porque são enganosas. A publicação explica didaticamente o papel de prefeitos e vereadores e quais as responsabilidades de cada cargo. Estão na alçada dos prefeitos ações como destino final do lixo, acesso a creche, pré-escola e ao ensino fundamental, mortalidade infantil, casos de dengue, entre outros. As versões digitais do material serão enviadas, por email, a todos os candidatos da base de dados do TSE. O folheto digital também ficará disponível para consulta e download no portal do IBGE, pelo canal Cidades@ (www.cidades.ibge.gov.br), que já está ligado ao sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais), do TSE. O reparo que se faz é que a publicação sai tarde, já quase no final da campanha, quando ela deveria ter sido lançada no início. Mas a eleição ainda não passou!