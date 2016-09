O escritor Cunha e Silva Filho lança, hoje (24), às 19 horas, a obra literária 'Apenas Memórias'. O evento acontece na livraria Entrelivros, localizada na avenida Dom Severino, Nº 1045, bairro Jockey Clube, zona Leste de Teresina.

Cunha e Silva Filho nasceu em Amarante (Piauí) e mora no Rio de Janeiro desde 1964. É pós-doutor em Literatura Comparada (UFRJ). É ex-professor de Literatura Brasileira e Língua Inglesa da Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, professor aposentado da Língua Inglesa do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

O escritor também é crítico literário, ensaísta, cronista, tradutor e articulista. Colaborou para a imprensa em Teresina desde adolescente. Tem ensaio publicado em revistas do Piauí, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Escreveu, entre outras obras, Da Costa e Silva: uma leitura da saudade (1966), Breve Introdução ao Curso de Letras: uma orientação (2009) e As Ideias do Tempo (2010).

APENAS MEMÓRIAS - A ideia do novo livro do escritor 'Apenas Memórias', que é lançado hoje, surgiu de uma parte de outro livro, "Ideias do Tempo", cujos capítulos iniciais apresentam uma característica que Cunha e Silva chama de memorialismo.

"Percebi que há uma tendência em parte da minha escrita, não ensaísta nem crítica, de me voltar nostalgicamente para o tempo decorrido, tempo "perdido". Então, eu me propus a organizar o livro, aumentando a quantidade de páginas, primeiro com textos meus já publicados, que tinham a característica memorialista ou auto biográfica. Também acrescentei outras partes que são fragmentos pequenos referentes ao tempo da minha infância na cidade de Amarante, parte da minha adolescência em Teresina e ao final da minha adolescência no Rio de Janeiro" contou.

Cunha e Silva explica que a parte nuclear do livro é composta por memórias do seu período de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. "Eu fiz a graduação em Português e Inglês. Comecei a Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade que, posteriormente, mudou de nome para Universidade Federal do Rio de Janeiro. A discussão geral do livro é entorno disso: das minhas memórias no período da Universidade e as dificuldades que tive para terminar os cursos. Além disso, há os textos já publicados em outros meios de comunicação", acrescenta.

Ao lado do relato das memórias, o escritor diz que há no livro narrativas de anacronias. "Eu escrevo de um tempo presente, mas, de repente, eu passo a focalizar o tempo passado e futuro. Eu vou mexendo um certo mosaico de fragmentos, dependendo da escrita literária, do tempo da narrativa", explica.

Todo o livro 'Apenas Memórias' foi organizar em, aproximadamente, seis. "Mas foi um trabalho exaustivo de mudanças e reorganização. O livro tem ainda uma configuração um pouco diferente, porque uma parte dele tem um viés entre a realidade e a imaginação. Isso se deve ao fato da memória, conforme a gente vai envelhecendo, como diz o crítico impressionista Álvaro Lins, as imagens do passado voltam com muita intensidade. Mas, ao voltaram com tal intensidade, elas misturam realidade e imaginação. Isso quer dizer que, em alguns relatos, não sei se o fato aconteceu realmente daquela forma, quando eu tinha 3, 4 anos, ou se foi a minha imaginação que determinou que eu escrevesse como está", finaliza.