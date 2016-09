O Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans-PI), está realizando a pavimentação de novas vias do município de Campo Maior, região Norte do estado. No total, serão beneficiadas doze ruas em seis bairros do município, totalizando mais de 3.300,00 metros de vias pavimentadas.

No bairro São João, as obras de pavimentação da Rua Motorista Luciano já foram concluídas, totalizando 149,9m de calçamento. Na Rua Minas Gerais, no bairro Califórnia, já foram executados 350m, de um total de 756m. Já na Rua Cícera Gama, no bairro Cidade Nova, foram implantados 200m, de um total de 460m. O contrato inclui, ainda, obras de pavimentação em vias dos bairros, Flores, Conjunto José Francisco de Almeida e Parque Estrela.

O secretário de Estado dos Transportes, Guilhermano Pires, destacou a importância das obras para a comunidade. "Com esse conjunto de obras vamos contribuir de maneira expressiva para o desenvolvimento desses bairros, tanto com relação à mobilidade urbana, quanto pela melhoria da qualidade de vida dos moradores, que passam a ter mais dignidade e atenção do poder público", destacou o secretário, enfatizando que as obras fazem parte do projeto de Mobilidade Urbana que vem sendo executado pela Setrans-PI em todo o estado.

A obra está orçada em R$ 2.672.339,87 com recursos provenientes de empréstimo junto ao Banco Mundial. Já o prazo para conclusão das obras é de cinco meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço.