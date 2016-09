24/09/2016 09:00:00 - Geral



Semana Nacional do Trânsito encerra com blitz educativa

Blitz na avenida João XXIII reuniu PRF, Strans, BPRE, CIPTRAN e OAB





Durante a manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal realizou um comando educativo alusivo à Semana Nacional de Trânsito 2016, na frente da Superintendência da PRF, na avenida João XXIII, com a participação de diversos parceiros, como STRANS, BPRE, CIPTRAN, OAB, entre outros. A atividade encerra a Semana de Trânsito no Piauí. O tema deste ano proposto pelo Conselho Nacional de Transito (Contran) foi "Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito - 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro" e o foco é a mudança de comportamento como ação primordial para a redução de acidentes. Até ontem, a Polícia Rodoviária realizou 46 ações educativas e mobilizou cerca de 2.689 pessoas. Para o Inspetor Fabrício Lo-iola, o trabalho realizado durante esta semana foi de grande importância, visto os número assustadores dos acidentes causados por imprudência principalmente nas estradas e rodovias de todo país. "Nosso intuito é levar informação e alertar os condutores para os perigos de uma direção irresponsável. Acredito que foi uma semana de grande esforço, mas que teve um retorno positivo. Estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido ao longo desses dias", comenta o inspetor. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) também participou do comando educativo e a gerente de educação em trânsito, Samyra Mota, enfatizou a importância destas ações. "Na verdade, nós trabalhamos o ano todo em prol da cons-cientização de um trânsito seguro, tanto aqui em blitzen educativas, como nas escolas. Sempre que somos chamados nós vamos com material e uma equipe para desenvolver ações e palestras para os alunos", pontua Samyra. O administrador Celso José, que passava pelo local do comando, aprovou a ação e disse que atividades como essa devem acontecer com regularidade. "Infelizmente, nem todo mundo tem consciência de andar direito nas ruas e estradas e uma ação dessa serve para mostrar como você pode evitar um acidente", explica. DADOS - A capital do Estado do Piauí tem um trecho de BR entre os mais críticos do país: os quilômetros 0 a 10 da BR-316. O percurso sai da chamada "Ponte Nova", no acesso ao Estado do Maranhão pelo bairro Tabuleta, zona Sul, passando pelo cruzamento com as avenidas Barão de Gurguéia e Miguel Rosa, seguindo até a rotatória de acesso ao bairro Porto Alegre. Nesta região, nos seis primeiros meses de 2016, foram registrados 29 acidentes graves (aqueles que resultam em mortes ou feridos graves), quando as principais causas de acidentes foram a desobediência à sinalização, bem como os principais tipos são colisão lateral, transversal e traseira.