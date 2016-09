24/09/2016 09:00:00 - Cidade



Bairros da zona Sul estão sem água

Sem água nas torneiras, moradores do bairro São Pedro, na zona Sul, são obrigados a deixar baldes cheios dentro do banheiro





Moradores de algumas regiões da zona Sul de Teresina estão reclamando do fornecimento de água, que chega às torneiras cada vez mais fraca. A empresária Maria Luiza Barreto, moradora do bairro São Pedro, zona Sul da capital, informa que há três dias os chuveiros de sua casa não têm água. "A água chega tão fraca que não sobe até a caixa de água e, consequentemente, não chega ao chuveiro, o que nos obriga a encher os baldes para tomar banho, algo que é muito desconfortável, visto que a conta vem todos os meses e a gente paga em dia", explica Maria Luiza. No bairro Saci, também da zona Sul da cidade, a situação é parecida. A aposentada Maria Oliveira percebeu que nas últimas semanas a força da água nas torneiras está menor. "Eu achei que tinha sido pela aquela última falta de água, quando teve uma pane na estação de tratamento, mas pelo visto não é. Aqui vive faltando água e nessa época de mais calor falta com mais frequência", comenta. Segundo a assessoria de comunicação da Agespisa, o motivo pelo qual a água fica mais fraca nas torneiras da residência é o aumento do consumo pela população nestes meses de temperatura mais elevada. Aliado a isso, a empresa chama atenção para o desperdício do material pelos usuários. "Estamos cientes dos problemas que envolvem a manutenção da nossa rede que por muitas vezes resulta em vazamentos nas ruas e avenidas. Porém, pedimos encarecida-mente a colaboração das pessoas para evitar o desperdício de água", diz a nota de esclarecimento enviada pelo órgão. A nota diz ainda que "a Agespisa está produzindo 267 milhões de litros de água por dia em Teresina, dos quais 22 milhões de litros são produzidos pela nova estação de tratamento de água da zona Norte desde setembro do ano passado. No principal complexo de produção, que inclui as três estações de tratamento de água localizadas na zona Sul de Teresina, são 235 milhões de litros/dia. A produção de água da capital também é reforçada por cerca de 60 poços existentes em vários bairros, de onde são distribuídos mais 10 milhões de litros. A cobertura de água em Teresina é de 98%. Com o volume de água produzido, a Agespisa tem capacidade de atender cada habitante de Teresina com 296 litros de água por dia, mais que o dobro do estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 110 l/dia por pessoa". DADOS - Segundo informações do Ministério das Cidades, após estudo realizado em 2013, o Piauí desperdiça 52% da água tratada antes mesmo de chegar às torneiras dos consumidores. A pesquisa revela ainda que o Estado aparece como o 8° do Brasil em desperdício de água nas residências. A pesquisa aponta que o ideal é que o desperdício fique abaixo de 20%. De acordo com a Agespisa, o Piauí produz mais de 250 milhões de litros de água por dia, mas o faturamento é feito apenas sobre 116 milhões de litros, revelando o desperdício de 52,03% do volume na distribuição. Cada habitante piauiense consome 166,3 litros por dia. A média do desperdício é: Torneira gotejando: 46litros/dia; Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta - 12 litros; Lavar louça com torneira aberta - 110 litros; Lavar carro com mangueira - 560 litros / 30 minutos; Lavar calçada com mangueira - 280 litros e Banho de 15 minutos com chuveiro elétrico - 144 litros.