24/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Tubarão estuda possibilidade de levar ação para justiça comum

BATISTA Filho analisa possibilidades jurídicas do Caso Rogério julgado esta semana e deu parecer favorável ao Galo





O julgamento realizado na Comissão Disciplinar do TJD-PI decidiu extinguir o processo em que o Parnahyba acusava o River de escalação irregular em um jogo do Campeonato Piauiense. Com a extinção do processo e a impossibilidade de recorrer na justiça desportiva, o presidente do Tubarão, Batista Filho, afirma que pode levar o caso à justiça comum. Foi julgada a escalação de Rogério no jogo de volta da semifinal do returno do Piauiense, que terminou com a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Parnahyba e levou o Tricolor até a final. O argumento do Tubarão é que o jogador deveria ter cumprido suspensão automática por acúmulo de três cartões amarelos, contando primeiro e segundo turnos. No entanto, os auditores entenderam, por unanimidade, que o caso havia sido julgado anteriormente em outro processo, no qual o River foi absolvido. A única opção agora, seria o Tubarão apelar para uma ação na justiça comum, o que pode gerar punições, segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda assim, a possibilidade não é descartada pela direção do Parnahyba. "Se tiver que ser na justiça comum, nós vamos lá. Estamos aguardando o que vão publicar (da decisão), vamos nos reunir no sábado e depois tomar uma providência", diz Batista Filho. O Altos foi absolvido da acusação de escalar o volante Paulo Roberto de forma irregular, alegando que, com a omissão do regulamento sobre o fato dos cartões serem zerados ou não entre um turno e outro, o jogador não poderia ser punido por cartões acumulados em turnos diferentes. Baseado nisso, o River utilizou Rogério na semifinal do returno. No entanto, munido do Regulamento Geral de Competições, o Parnahyba questiona a validade do argumento. Sem mais pendências na Justiça Desportiva, o River-PI pode enfim ser declarado Campeão Piauiense de 2016 e levantar a taça do tricampeonato. O título garante ao Tricolor participação na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2017.