24/09/2016 - ZOZIMO TAVARES



O novo Ensino Médio

A SECRETÁRIA de Educação, Rejane Dias, cobra discussão para se fazer alterações em currículo escolar





Debaixo de muita polêmica, o governo publicou ontem, sem alterações, em edição extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória anunciada pelo presidente Michel Temer com mudanças no Ensino Médio. A MP foi recebida com muita crítica, especialmente pelos petistas e simpatizantes do governo passado. O projeto vai flexibilizar o currículo escolar de acordo com o interesse do aluno, fomentar a implementação de escolas em tempo integral e oferecer a formação técnica profissional. O investimento previsto ao longo de dois anos será de R$ 1,5 bilhão, segundo o governo. No lançamento do programa, o presidente afirmou que o Novo Ensino Médio será um forte instrumento para combater a evasão escolar no Brasil, que possui 1,5 milhão de jovens de 15 a 24 anos sem estudar ou trabalhar. A expectativa do projeto é ter 500 mil jovens em escolas de tempo integral até 2018. "A escola deve ser grande aliada de cada jovem na sua formação, intelectual e social", declarou o presidente. "Estou seguro e certo que as medidas anunciadas hoje criam mais oportunidades para os nossos jovens e constroem também as bases para um crescimento econômico sustentável", concluiu. O tema ganhou urgência no governo após a divulgação dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade do ensino no Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, a meta estabelecida para o ensino médio não foi cumprida e a etapa está estagnada desde 2011. Após repercussões negativas sobre a possibilidade de corte de disciplinas como Sociologia, Filosofia, Educação Física e Artes, o MEC divulgou uma nota afirmando não haver previsão de corte de nenhuma disciplina. O que espanta nos ataques mais apaixonados contra as mudanças no currículo do Ensino Médio é que elas não são novas nem originais. Foram apresentadas ainda na campanha de 2014 pela presidente Dilma Rousseff. À época, os críticos de hoje não se espantaram com as ideias defendidas por ela e que agora estão sendo implementadas pelo atual governo.