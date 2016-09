24/09/2016 09:00:00 - Polícia



Polícia prende oito pessoas suspeitas de tráfico de drogas







A Polícia Civil do Piauí prendeu, na manhã de ontem, oito pessoas suspeitas de tráfico de drogas na região do município de São Miguel do Tapuio, cidade que fica a 227 km de Teresina. Entre os presos está um casal de irmãos. As prisões aconteceram durante a "Operação Furacão", que cumpriu pelo menos 15 mandados judiciais, incluindo busca e apreensões, na região Norte do estado. Durante a operação, outras duas pessoas foram conduzidas coercitivamente pela polícia para prestar depoimento, entre elas a namorada de um dos irmãos preso. "A mãe dos irmãos que foram presos também era alvo da investigação e havia mandado contra ela, mas descobrimos que a mulher faleceu recentemente em um acidente de trânsito. Todos os presos atuavam na região de São Miguel e em cidades vizinhas há muito tempo traficando entorpecentes", relatou o delegado Matheus Zanatta. Segundo o delegado, os integrantes da organização criminosa atuavam no tráfico de entorpecentes na região há bastante tempo e eram investigadas há pelo menos um ano. Ainda conforme Zanatta, as investigações surgiram após denúncias feitas pelo aplicativo DEPRE, lançado pela Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Os suspeitos estão presos na delegacia da cidade de Castelo do Piauí e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. A operação continua na região e novas prisões podem acontecer durante o fim de semana. Até o fechamento desta edição, nenhuma outra prisão havia sido feita.