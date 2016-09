24/09/2016 09:00:00 - Política



MP-PI investiga doações de mortos e do Bolsa Família

Promotor Francisco de Jesus: denúncias de irregularidades em doações para partidos e candidatos





A poucos dias das eleições municipais, as promotorias eleitorais de todo o Piauí vêm recebendo denúncias sobre supostas doações irregulares a candidatos e partidos políticos. Em Teresina e Nazária, até agora, estão sendo apuradas 12 denúncias de doações supostamente fraudulentas envolvendo o Programa Bolsa Família, pessoas falecidas e doações de pessoas desempregadas. Segundo o promotor Francisco de Jesus, da 2ª Zona Eleitoral de Teresina, os promotores do interior relatam que estão aparecendo denúncias sobre doações nos municípios. "Eu faço parte do grupo de promotores e eles estão sempre me falando que estão aparecendo essas denúncias em todos os municípios do estado em relação a doações. Elas estão aparecendo e elas estão sendo apuradas pelos promotores dos respectivos municípios", disse o promotor ao Diário do Povo. Ainda segundo Francisco de Jesus, as notificações sobre irregularidades nas doações devem aumentar com o avanço do pleito. Ele também afirmou que o volume de doações supostamente fraudulentas só será conhecido em sua totalidade após as eleições, na prestação de contas final dos candidatos e partidos. "Aqui em Nazária são poucas, nós temos de 10 a 12 investigações envolvendo doações irregulares. Mas eu acredito que surjam mais. Elas (denúncias) vão aparecer mesmo na prestação de contas após a campanha eleitoral" disse. Ele explica que a maioria das denúncias feitas sobre doações devem estar sendo feitas por fiscais de candidatos e partidos políticos. Segundo ele, é mais difícil para uma pessoa comum ter conhecimento dessas irregularidades, a não ser que ela presencie o fato. "Essas (denúncias) que foram informadas é de alguém que esteja mais atento, os próprios fiscais de partidos políticos, os próprios fiscais de candidatos, são eles já tem conhecimento e fazem. Mas elas (denúncias) vão aparecer mesmo é na prestação de contas após a campanha eleitoral", frisou o promotor. De acordo com Francisco de Jesus a apuração está sendo feita de forma cuidadosa e caso a caso. "Nós estamos ainda nas apurações que é a para a gente não cometer nenhuma injustiça de pessoas que nem sabem que estão sendo doadoras", frisou. Mas o promotor afirma que se comprovada a fraude, os envolvidos serão indiciados civilmente, penalmente e administrativamente. "Em alguns casos, se o candidato for eleito, pode resultar em cassação de mandato, ou como sanção, podemos responsabilizar por abuso do poder econômico. Cada situação a gente precisa investigar para adotar a medida mais ajustada a cada caso concreto", ressaltou.