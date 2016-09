24/09/2016 09:00:00 - Geral



CAMPANHA de vacinação começa neste sábado, nomeado o "Dia D" em postos de saúde de todo o país





Para garantir que nenhuma criança até cinco anos de idade ou entre nove e 15 anos fique de fora da campanha de multivacinação deste ano, os postos de vacinação estarão abertos hoje (24), em todo o País. A orientação do Ministério da Saúde aos Estados e municípios é que as salas de vacinação permaneçam em atividade durante todo o dia. No entanto, os horários de funcionamento ficam a cargo dos gestores locais de saúde e podem variar de uma cidade para outra. O objetivo do "Dia D" é dar mais uma oportunidade aos pais e responsáveis de garantirem a proteção das crianças e adolescentes. Além das salas fixas nas unidades de saúde, o "Dia D" da Campanha Nacional de Multivacinação terá ainda postos volantes em escolas, praças e outros locais públicos. A expectativa é que o sábado de vacinação envolva mais de 350 mil profissionais de saúde em todo o País, além de 42 mil veículos, entre terrestres e fluviais, que irão assegurar a vacinação em locais de difícil acesso. O foco da campanha, que será realizada até 30 de setembro, é mobilizar os pais ou responsáveis a levarem seus filhos para atualizar o cartão de vacinação. Neste ano, a ação é voltada para crianças (menores de cinco anos e de nove anos) e adolescentes (entre 10 e 15 anos incompletos). Devem comparecer aos postos todas as crianças e adolescentes nessa faixa etária, para que seja possível identificar quais doses estão em atraso ou devem ter o esquema iniciado. Serão disponibilizadas vacinas do calendário da criança e do adolescente, como tuberculose, rotavírus, sarampo, rubéola, coqueluche, caxumba, HPV, entre outras. Para isso, o Ministério da Saúde enviou aos Estados 19,2 milhões de unidades extras de 14 vacinas. Ao todo, foram enviadas às unidades da Federação 26,8 milhões de doses, que servem tanto para a vacinação de rotina do mês de setembro (7,6 milhões) quanto para a campanha (19,2 milhões). Com a campanha de vacinação, o Ministério espera a redução das doenças imunopreveníveis e diminuir o abandono à vacinação. Como a vacinação será de forma seletiva para a população alvo, não há meta a ser alcançada. MUDANÇAS - Em janeiro de 2016, o ministério promoveu alteração no esquema vacinal de quatro vacinas: poliomielite, HPV, meningocócica C (conjugada) e pneumocócica 10 valente. O Calendário Nacional de Vacinação tem alterações rotineiras e periódicas em função de mudança na situação epidemiológica, nas indicações das vacinas ou na incorporação de novas vacinas.