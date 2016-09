24/09/2016 09:00:00 - Política



Igreja orienta eleitor a usar o voto para transformar cidades

clique para ampliar

Dom Jacinto Brito: eleitor deve votar consciente, escolhendo os candidatos pelas propostas que defendem





Os seis bispos e três padres piauienses que compõem a Regional Nordeste IV da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgaram ontem uma carta orientando os cristãos a usar o voto e as elei-ções para transformar os municípios. A carta é assinada pelo arcebispo metropolitano de Teresina e presidente da Regional Nordeste IV da CNBB, Dom Jacinto Brito, e mais oito bispos. Nela, eles incentivam a participação dos cristãos na política mas excluem a participação de padres na eleição. "Essa participação democrática começa no município. Os cristãos não podem abdicar da participação política. O Papa Francisco afirma que é tarefa dos leigos se envolver na política, e não se pode lavar as mãos como Pilatos. Sonhamos com um pais democrático, sem violência, sem corrup-ção, socialmente igualitário e economicamente justo. E é na política que o cristão leigo pode fazer a transformação social", diz a carta. Para eles, a participação de padres na política conflita com a sua missão de conduzir o rebanho que lhes foi confiado. "Assim como um leigo não pode substituir o pastor, o pastor não pode substituir os leigos", diz o documento subscrito ainda pelos bispos de Parnaíba, Dom Juarez Silva e Dom Alfredo Schaffler; de Bom Jesus, Dom Marcos Tavoni; de Picos, Dom Plínio José da Silva; e de São Raimundo Nonato, Dom Eduardo Zielski; e os padres Geraldo Gereon, administrador do Diocesano de Oeiras; Ivan Mendes, administrador do Diocesano de Floriano; e Raimundo Nonato da Cruz Duarte, administrador do Diocesano de Campo Maior. Para os religiosos, a missão dos leigos é construir o bem comum e a contribuição para isso é a participação consciente no processo eleitoral, escolhendo e votando em candidatos honestos e competentes. E deve acompanhar o mandato dos eleitos. "A eleição municipal tem a proximidade maior dos candidatos com os eleitores, isso desperta mais interesse e facilita as relações. Por outro lado, pode levar as práticas condenáveis como compra e venda de votos, divisão de famílias e de comunidade. Na política é fundamental respeitar as diferenças e não fazer delas motivo para inimizades ou animosidades que desemboquem em violência de qualquer ordem", observam os clérigos.