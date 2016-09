O 9º Festival de Rabecas de Bom Jesus acontece este ano de 28 a 30 de setembro e vai reunir apresentações culturais de diferentes regiões do país. O evento será dividido em dois palcos com apresentações de teatro, dança e shows musicais. No palco principal que esse ano recebe o nome do rabequeiro Mestre Erondino receberá entre outras atrações os shows de Avne Vinny, Aviões do forró, Mara Pavanelly e Léo Santana.

O festival de rabecas nasceu com o intuito de preservar e difundir a tradição do instrumento tocado há mais de 300 anos no Piauí. O evento já colhe frutos do projeto e a cidade já possui um espaço cultural dedicado ao ensino da rabeca e também oferece cursos de teatro e dança. Cerca de 20 jovens de escolas públicas já formam a primeira orquestra de rabecas do Brasil.

"Quando começamos com o primeiro festival nós não tínhamos noção da dimensão que ele tomaria e hoje é um evento que une cultural popular e preserva a rabeca, além de impulsionar a economia local", conta o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo".

Na quarta-feira (28) a programação começa a partir das 17h no Palco do Queijinho - Mestre Beija com resultado das oficinas de dança do Espaço Cultural Mestre Joaquim Carlota. No Palco Principal "Mestre Erondino", além da apresentações de rabequeiros, haverá show com Dea Trancoso (MG), Costura Fina (CE), Tom Cleber, Avne Vinny e Lene Alves.

A programação diversifica-da também tem espetáculos infantis com apresentações do Grupo Abracadabra, Cia de Dramas e comédias e a mostra cultural "Performances", resultado de oficina de teatro realizada na cidade. Na quinta-feira (29) o grupo pernam-bucano Rabequinha Geme-deira se apresenta no palco principal. Logo em seguida tem apresentação de Ilan Camara (BA), Aviões do Forró, Mara Pa-vanelly e os Cangas do Forró.

Na sexta-feira (30) tem apresentação da orquestra de rabecas de Bom Jesus, do grupo Acordes do Campestre e Martinha do Coco (DF) no palco principal. Leo Santana, Lene Silva, Xenhenhém e Banda R10 encerram a programação do festival.