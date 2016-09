Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para a realização do concurso público para o quadro de pessoal do Ministério da Saúde (MS). Com a autorização, o órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 29 de março de 2017. Mas, diante do atual cenário de pessoal que vive, o documento deverá ser liberado em um prazo menor.

Segundo a Portaria de Nº 270, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), serão providos 102 vagas em cargos de nível superior, sendo 34 para a função de administrador, 34 para a de analista técnico de políticas sociais e 34 para a de contador. A autorização partiu a partir de elementos constantes nos autos da Ação Civil Pública (ACP) nº 0751- 2007-018-10-00-4 e ainda não se sabe se as vagas serão todas destinadas a Brasília.

De acordo com a tabela de remuneração dos servidores públicos federais, o inicial das funções é de R$ 5.146,22.

Último concurso - O último concurso realizado para o órgão foi em 2013. A seleção teve 18.959 inscritos, e o índice de faltosos foi de 32,44%. Foram cobradas 120 questões de Conhecimentos Básicos (50) e Específicos (70), além de uma redação. Na ocasião, o atual Cebraspe (Cespe/UnB) organizou o certame e para ser aprovado no exame discursivo o concorrente precisaria obter, no mínimo, quatro dos dez pontos possíveis. A oferta é de 265 vagas, nos cargos de administrador (224), analista técnico-administrativo (16), bibliotecário (3), contador (7), economista (9) e engenheiros civil (3) e eletricista (3). Todos os selecionados foram convocados no ano seguinte e garantiram atuação sob o regime estatutário, que dá direito a estabilidade. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.