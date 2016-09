Durante os dias 19 a 25 deste mês, órgãos de educação, saúde e trânsito estão envolvidos na Semana Nacional do Trânsito que neste ano tem como tema "Eu sou + 1 por um trânsito + seguro". No Piauí, diversas instituições participaram, entre elas Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secção Piauí, Secretaria de Educação, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI), entre outros.

O objetivo deste movimento é sensibilizar a população para um trânsito mais seguro, levando à população informações importantes a respeito do trânsito no estado. O Detran, por exemplo, realizou palestras sobre trânsito e cidadania para estudantes da rede pública de ensino, colaboradores de empresas da área do transporte, além de blitzen educativas em Teresina e na cidade de União. A Polícia Rodoviária Federal promoveu ações em seus pontos nas principais BR que cortam o estado como Cinema Ro-doviário e teste alcoolimetria.

Um dos parceiros do evento, o Conselho Regional de Fisioterapia (CRF) levantou uma questão importantíssima e que só é lembrada quando um acidente ocorre, que é a reabilitação aos acidentados. De acordo com o presidente do CRF e de Terapia Ocupacional do Piauí (Crefito 14), Marcelino Martins, os números de acidentes de trânsito no Piauí são alarmantes, principalmente envolvendo motocicletas.

"Cerca de 20% dos pacientes que recebem alta do Hospital de Urgência de Teresina não fazem acompanhamento com fisioterapeuta, pois as unidades de saúde pública que oferecem o serviço estão funcionando em sua capacidade máxima, e boa parte das vítimas são de baixa renda, sem condições de arcar com um tratamento particular, explica".

Ele explica que o Conselho tem desenvolvido um trabalho nessas ações ligadas ao trânsito junto aos acadêmicos de fisioterapia para ressaltar a importância do uso dos itens de proteção de trânsito, principalmente pelos motociclistas.

"Atualmente, os casos de aci-dente de moto nos hospitais da cidade representam um número expressivo, principalmente envolvendo jovens de 19 a 27 anos, faixa etária de maior contribuição laboral para o país, e a maioria esmagadora se aciden-taram porque não usavam capacete e/ou realizavam conversões irregulares. A longo prazo nós vamos ter uma geração nova impossibilitada de trabalhar por conta de invalidez, isso é um caso de saúde pública que onera as despesas do estado", comenta Marcelino.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes causadas por esse tipo de acidente aumentou 401% entre 2002 e 2012 no Piauí, estado campeão nacional em óbitos por acidentes de moto. Somente no mês de julho, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) realizou 1.323 atendimentos de acidente de trânsito: o maior registrado durante o ano de 2016. Se comparado com o mesmo período do ano passado o aumento foi de 15,5%. Com relação ao atendimento geral foram 6.303 pessoas, representando assim, um aumento de 18,4%, também se comparado ao mesmo período do ano passado.

Os acidentes com motocicletas representam 83% do total de acidentes de trânsito. A direção do hospital ressalta que 92% dos pacientes submetidos à cirurgias na unidade em virtude de acidentes com moto tiveram a bebida associada.

"O índice de bebida alcoólica associada com motocicleta e com a ausência do capacete é uma tríade que tem sido fatal ou sequelante há muito tempo", falou o diretor do hospital Gilberto Albuquerque. Como é a única referência para o atendimento ao trauma para todos os 224 municípios do estado do Piauí e parte de outros estados como Ceará, Pará, Tocantins e Maranhão, o HUT trabalha com uma demanda crescente e acima da sua capacidade.