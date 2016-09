25/09/2016 09:00:00 - Cidade



Faltam vagas para estacionar no Centro



No Centro da cidade, as ruas são tomadas por veículos estacionados, tando do lado direito como do esquerdo





Quem trafega diariamente pelas ruas do Centro da cidade se depara com um problema sério, que é falta de estacionamento nas vias públicas e o elevado custo dos estacionamentos privativos. Em todas as regiões do Centro, o problema é o mesmo: as ruas são tomadas, nos lados direito e esquerdo, por carros estacionados, cujos condutores parecem não se importar com as placas que informam ser proibido estacionar. Quem não quer correr o risco de ser multado, acaba estacionando seu veículo nos estacionamentos particulares, mas reclama dos altos preços cobrados. A advogada Maria Clara Ribeiro conta que sempre que vai ao Centro da cidade se sente obrigada a deixar seu carro em estacionamentos privados. "Alguns, principalmente próximos ao calçadão da rua Simplício Mendes, cobram até R$ 6 a hora. Eu acho um valor muito alto, porque os custos de se montar um empreendimento desse é baixíssimo", comenta. Ela diz que a região da prefeitura é o local com estacionamento de preço mais baixo, porém, nem sempre fica viável deixar seu veículo naquela região. "Porque, às vezes, eu tenho que resolver um problema no cartório próximo da Praça João Luís, aí tenho que me deslocar a pé, pegando sol, até outro lado. Por isso, prefiro deixar em um mais caro, infelizmente", reitera a advogada. Desde outubro de 2013, Teresina conta com uma lei que regulamenta o servido oferecido pelos mais de 50 estacionamentos do centro da cidade. De acordo com a Lei 4.465/2013, os estacionamentos particulares, no âmbito do município de Teresina, são obrigados a fixarem placas informativas sobre horário de funcionamento, tabela de preço e telefone do estabelecimento, bem como emitir ticket, bilhete ou talão sobre o serviço prestado. A prefeitura de Teresina realiza por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano região Centro Norte (SDU/Centro Norte) uma fiscalização nos estacionamentos analisando os principais itens que constam na lei. REBOQUES - Para evitar que os veículos façam paradas e estacionamentos irregulares, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) intensifica a fiscalização dos agentes de trânsito pelas ruas e avenidas do centro. De acordo com o órgão, são registrados por mês 3 mil notificações de estacionamentos irregulares. Uma multa de trânsito de estacionamento pode ter uma sucessão de valores, tudo de acordo com o local onde estacionou, e como seu carro foi estacionado, e se tal erro é assim tão grave ou não. As multas são classificadas de maneiras distintas. É considerada gravíssima quando o veículo está estacionado em rodovias, vias de trânsito rápido e vias com acostamento. O motorista levará 7 pontos na carteira, e o veículo fica sujeito a guincho. A multa é de R$191,54. É considerada grave quando estacionar em viaduto, ponte, dentro do túnel, calçada, canteiro, gramado, jardim ou estacionar em fila dupla. O condutor leva 5 pontos na carteira, além do veículo sujeito a guincho e ainda pagará multa no valor de R$127,69. Nas infrações consideradas médias, o motorista leva 4 pontos na carteira, com valor R$ 85,13 e o veículo fica sujeito à remoção. A multa é aplicada a todos que estacionarem em esquinas a menos de 5 metros. Se o veículo estiver a mais de 1 metro do meio-fio também é uma infração média. As infrações leves equivalem a 3 pontos na carteira, mais R$53,20 de multa e é aplicada em todos os motoristas que estacionem longe do meio-fio. O limite é de 50 cm a 1 metro.