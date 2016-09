O Palmeiras demorou a engrenar no jogo contra o Coritiba que aconteceu no sábado na Arena, em São Paulo. Após um primeiro tempo sonolento, o Verdão acordou na etapa final, venceu por 2 a 1 e segue líder da competição, com 54 pontos. E o mesmo filme pode ser visto no domingo. O Flamengo começou perdendo para o Cruzeiro em Cariacica-ES, mas conseguiu virar no segundo tempo e vencer por 2 a 1, voltando a incomodando o líder. Com a vitória, o Palmeiras vai a 54 pontos e o Flamengo segue na cola do líder com apenas um ponto de diferença.

No sábado, o Palmeiras adiantou sua marcação e tentou pressionar desde o início da partida. As jogadas de velocidade pelos lados e as arrancadas dos meias não deram em nada, pois o Coxa, bem postado, brecava as investidas. O time visitante, por sua vez, tentou surpreender nos contra-ataques, mas não foi veloz o suficiente.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Verdão fez aos 5 minutos, numa falta batida na área do Coritiba. O zagueiro desviou e Leandro Pereira subiu para dividir com Wilson. O goleiro reclamou de falta, mas o juiz validou o primeiro gol palmeirense. O segundo da vitória saiu aos 11 minutos, com Yerry Mina. O coxa conseguiu diminuir aos 30 minutos, mas ficou por isso.

Já no domingo, o Flamengo também demorou engrenar no jogo. Conseguiu apertar a saída de bola do Cruzeiro e fez um primeiro tempo com possibilidades de gol, mas morno. O rubro-negro chegou bem pela direita, fez cruzamentos na área e terminou o primeiro tempo sem marcar.

Já no segundo tempo veio o susto. Aos 29 minutos o Cruzeiro armou contra-ataque perigoso com Robinho e Rafinha. Ele veio pela esquerda, trouxe para o meio, passou por Réver e Pará e finalizou da entrada da área, no ângulo de Alex Muralha, marcando um golaço. O Cruzeiro saiu na frente em Cariacica, e o Flamengo via a distância do líder ficar maior.

Mas não deixou por bem. Mesmo na pressão, o Flamengo conseguiu reverter a situação ao seu favor. Guerrero recebeu de Alan Patrick na entrada da área e chuta forte. Bola desvia no pé de Bruno Rodrigo, ganha altura e sai do alcance de Rafael, que nada pôde fazer. Tudo igual em Cariacica: 1 a 1.

Mas não ficou só por aí. Diego tocou para Alan Patrick, que viu Mancuello livre, dentro da área, e deu um passe açucarado para o argentino. De primeira, ele finaliza muito bem, no ângulo de Rafael, sem chances para o goleiro. O Flamengo vira em Cariacica, vence de virada e segue incomodando o Verdão na briga pela liderança.