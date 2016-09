26/09/2016 09:00:00 - Internacional



Ataques mataram cerca de 139 pessoas na Síria, diz ONU



clique para ampliar

Divulgação SÍRIOs inspecionam edifícios destruídos após ataques aéreos em Aleppo, na região Norte da Síria





A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou ontem que pelo menos 139 pessoas morreram nos últimos dias devido aos ataques na parte leste de Aleppo, no norte da Síria, que vive a "pior semana" nos seis anos do conflito armado que abala o país. "São dias apavorantes. Não há nada que justifique o que está ocorrendo diante dos nossos olhos", afirmou o enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, em discurso realizado durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Segundo ele, além das 139 vítimas dos ataques registrados no leste de Aleppo, a área mais atingida, outras 74 pessoas morreram na zona rural próxima da cidade, o que eleva o total para 213 mortos. O enviado especial da ONU indicou ainda que cerca de 275 mil pessoas estão sitiadas, sem alimentos nem água potável, no leste de Aleppo. A cidade segue mergulhada no horror, após uma nova noite de bombardeios dirigidos pelo regime sírio e seu aliado russo no último sábado (24). Depois de uma semana de conversas diplomáticas infrutíferas, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu novamente a pedido dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Os países ocidentais querem tentar frear a ofensiva lançada na última sexta (23) pelo regime sírio e a Rússia para reconquistar os bairros insurgentes de Aleppo. Entre as vítimas das bombas lançadas há três dias, estão inúmeras crianças e mulheres soterrados pelos escombros dos prédios destruídos. As 250 mil pessoas que moram nos bairros rebeldes não recebem ajuda externa há quase dois meses e não têm acesso à água corrente desde o último sábado (24) por causa dos bombardeios, segundo a Unicef. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, declarou no sábado estar "consternado" com a escalada militar na cidade. "A aparente utilização sistemática de armas incendiárias e bombas, particularmente em zonas habitadas, pode constituir um crime de guerra", disse. A União Europeia denunciou "uma violação inaceitável da lei humanitária internacional". Em um comunicado comum da UE, Estados Unidos e os chanceleres da França, Itálila, Alemanha e Grã-Bretanha apontam claramente a Rússia como responsável pela retomada dos combates. Aleppo é disputada pelas forças do regime do presidente da Síria, Bashar al Assad, e rebeldes desde o verão de 2012, quando os insurgentes conseguiram conquistar grandes áreas do município, o segundo maior do país e um dos mais castigados pelo conflito.