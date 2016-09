Dados do estudo Monitor de Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas (ANA), mostram que praticamente todo o Piauí está em situação de seca extrema. Apenas a região Norte apresenta um quadro de estiagem de nível moderado à grave.

De acordo com Francisco Ribeiro, chefe de Serviço Técnico do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o baixo nível dos açudes do Piauí é provocado pela extrema seca que a região passa no momento. Ele acrescenta que este período prolongado sem chuvas deixa a população em uma situação delicada. "O problema começa a se agravar até na região Norte", afirma.

Para amenizar a situação o Dnocs está com cinco máquinas de perfuração de poços arte-sianos na região do semiárido piauiense para manter o fornecimento de água nas comunidades mais carentes. Esta ação faz parte do programa Água para Todos e Defesa Civil Nacional.

Além disso, o Ministério da Integração Nacional destinou R$ 26 milhões para combater os impactos da seca no estado do Piauí. As ações serão executadas pelo Ministério em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) para socorro, assistência e restabele-cimento de serviços essenciais em municípios piauienses. Em todo o Brasil, as unidades atingidas pela estiagem estão recebendo R$ 260 milhões.

A execução nos estados do Piauí e Sergipe ficarão sob responsabilidade da Codevasf, que vai usar a verba para a construção de adutoras para o abastecimento de água e ainda implementação da operação carro-pipa.

MONITORAMENTO - O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento regular e periódico da situação da seca no Nordeste, que tem como objetivo integrar o conhecimento técnico e científico já existente em diferentes instituições estaduais e federais para alcançar um entendimento comum sobre as condições de seca, como: sua severidade, a evolução espacial e no tempo, e seus impactos sobre os diferentes setores envolvidos. O estudo é coordenado pela Agência Nacional de Águas (ANA) *Com informações do G1