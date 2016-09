Com o aumento da temperatura em Teresina e o baixo nível de rios e açudes neste período do ano, estes locais são bastante procurados pelos banhistas. No entanto, a falta de cuidados e os banhos em áreas mais perigosas levam também ao risco de afogamentos.

Este mês só em Teresina foram resgatados cinco vítimas de afogamento. Entre eles está o da figura emblemática do Centro de Teresina Mizael Barroso de Brito, que ficava entre as ruas Barroso e Coelho Rodrigues fazendo propaganda para uma ótica. Ele banhava no rio Poti com um amigo quando se afogou.

Segundo os dados do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, houve um aumento do número de cadáveres resgatados em 2016, se comparado a 2015, no período de janeiro a agosto. Este ano já foram realizados 45 resgates de cadáveres e 39 vítimas de afogamento, enquanto que em 2015, foram resgatados 24 cadáveres e 16 pessoas foram vítimas de afogamento.

Conforme major Marcelo Rubem, comandante da primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros no Estado, o número de afogamentos no rio Parnaíba chega a ser o mesmo do rio Poti, dentro de Teresina. No interior do Estado, os registros são maiores em açudes e no rio Parnaíba.

Para atender casos como esse em Teresina, o Corpo de Bombeiros possui um comando próximo ao rio Parnaíba, na avenida Maranhão, com 30 bombeiros. Também trabalha diariamente com três militares escalados para salvamento e quando solicitado, manda equipes para eventos que ocorrem no interior do Estado.

"Sempre que solicitado nós treinamos equipes de guarda-vidas, fazemos palestras e batemos sempre nos cuidados que se deve ter. Mandamos equipes para cidades do interior como Amarante, Esperantina, Luís Correia- litoral, Ribeiro Gonçalves, dentre outros para reforçar a segurança. Atuamos próximo ao rio Parnaíba com 30 bombeiros e em breve estaremos instalando naquele local uma guarnição de incêndio", comenta o major Marcelo Rubem.

As principais dicas do Corpo de Bombeiros para se evitar acidentes como estes são: não misturar bebida alcoólica com banhos, se afastar de banhos próximos a dragas- que fazem buracos na areia e podem servir como armadilhas para as pessoas e reforçar a vigilância em cima das crianças.

"No caso dos adultos recomendamos não misturar bebida alcoólica com água. No caso das crianças, recomendamos que os pais tenham maior atenção. Não só em rios, mas também em casa. Se você tem piscina em casa, deixe-a coberta com uma grade de madeira para evitar que as crianças afastem o material e caiam dentro da piscina", conclui o major Marcelo.