26/09/2016



Lagoas somem causando desequilíbrio ambiental



Francisco Gilásio Dono do local já foi multado, mas processo de aterramento da lagoa avança





Uma lagoa localizada no cruzamento da Rua José Camilo da Silveira com avenida Raul Lopes, na zona Leste de Teresina, está desaparecendo. Ela e mais algumas da região estão sendo sufocadas por aterros e entulhos jogados livremente, enquanto os animais nativos dos lagos estão fugindo do seu habitat, aparecendo em residências em busca de alimento e proteção. O ambientalista Cleonilson Costa chama atenção para a quantidade de animais que estão morrendo por conta da morte das lagoas. "Nessa região da zona Leste, nós temos várias lagoas que foram aterradas para dar lugar a prédios ou obras públicas, como é o caso daquela nas proximidades da ponte Wall Ferraz. Isso implica em animais como gaviões, galinhas d'água e jaçanans que estão fugindo e acabam aparecendo nas casas da região". Ele reitera que o poder público precisa tomar conhecimento disso e intervir a favor do meio ambiente da cidade. "Não são só os animais que estão perdendo espaço, muitas plantas e árvores são derrubadas por conta disso. Em uma cidade quente como esta, derrubar uma árvore é um crime", destaca o ambientalista Clenilson Costa. MULTAS - De acordo com Lutércio Medeiros, gerente de fiscalização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste), o proprietário do local onde fica a lagoa já foi notificado e multado duas vezes por conta dos danos ambientais. "Nós já tínhamos conhecimento da área e o dono já recebeu duas multas cada uma no valor de R$2.500, mas o problema continua. Pessoas alheias chegam e despejam entulhos, principalmente no turno da noite, que não tem muita gente olhando", afirma. O gerente diz ainda que enviará nova notificação para que o dono do local faça um muro de contenção em torno da lagoa. Atualmente, o muro só existe na parte que fica para Avenida Raul Lopes, ficando o acesso pela Rua José Camilo da Silveira aberto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que vai enviar técnicos ao local para fazer vistoria e verificar os impactos ambientais que o aterramento da lagoa pode causar para o meio ambiente.