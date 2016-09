26/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



O poder da agiotagem na eleição



O Brasil faz este ano, pela primeira vez, uma eleição sem as doações financeiras de empresas para as campanhas. As contribuições em dinheiro estão proibidas por lei e a prática delas é tipificada como crime. Apenas pessoas físicas podem fazer doações aos partidos e candidatos. Assim mesmo, dentro de um limite especificado em lei. O objetivo da mudança é dar aos candidatos condições de concorrerem às eleições em pé de igualdade, sem o uso e abuso do poder econômico nas eleições. A prestação de contas das doações também ficou mais rigorosa e está sendo feita parcialmente, quase em tempo real, durante a campanha, a fim de que a Justiça Eleitoral, a imprensa e os eleitores possam acompanhá-las. Muitas irregularidades já foram detectadas. Sem o dinheiro historicamente despejado nas campanhas pelas empresas, as campanhas aparentam estar mais pobres. Pelo menos aquele esbanjamento visto nas campanhas anteriores desapareceu. Os marqueteiros também aparentemente tiveram que baixar a bola e cobrar menos de seus clientes-candidatos. Muito bem! Quando se pensava que o país teria, enfim, uma eleição sem a influência do dinheiro, eis que explodem de vários lugares denúncias da atuação dos agiotas na campanha eleitoral. O dinheiro da agiotagem corre solto e pronto para fortalecer candidatos aperreados nessa fase decisiva da campanha. A ação dos agiotas é favorecida pela greve dos bancários, que levou os bancos a limitar em R$ 1 mil o valor máximo do saque por cliente. Sem dinheiro para a reta final da campanha, muitos candidatos estão correndo para os agiotas e aceitam fazer o jogo deles. Daí porque o Ministério Público Eleitoral deve ficar mais atento à prática. Não é tão difícil identificá-la e denunciá-la. Basta ver nos cartórios a mudança repentina de donos de imóveis, que passam de mãos por procuração pública ou mesmo escritura. E também de veículos ou outros bens. Como alerta o juiz aposentado Márlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa e membro do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, "é preciso combater com veemência a agiotagem e todas as demais formas de abuso de poder econômico nas eleições." Ou de pouca valia terá sido o fim das doações pelas empresas.