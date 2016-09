Um grave entre um ônibus coletivo e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã de ontem no cruzamento da Rua Barros com Areolino de Abreu, no Centro de Teresina. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma colisão lateral com capo-tamento e as causas do acidente ainda vão ser investigadas, mas a suspeita é que um dos veículos invadiu a preferencial. Mãe e filha seguiam no veículo de passeio e com o impacto a mãe morreu no local, já a filha foi socorrida e encaminhada para um hospital particular.

"O ônibus fazia linha para o bairro Planalto Uruguai, na -Leste, e seguia pela Areolino de Abreu, já o carro de passeio seguia pela Rua Barroso quando aconteceu o acidente. No cruzamento tem um semáforo, por isso acreditamos que um dos veículos avançou a preferencial, mas ainda não temos como afirmar qual foi, somente a perícia vai poder informar", explicou o tenente Flaubert Rocha, do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do resgaste do Bombeiro fez os primeiros socorros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhou a filha para um hospital particular. Ainda de acordo com o tenente, as duas estavam com cinto de segurança e ainda não tem informações sobre o estado da filha.

A idosa Maria de Deus das Neves, 72 anos, morreu no local. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da mulher. O condutor do ônibus permaneceu no local do acidente.

Segundo o filho da vítima, Helder das Neves, o condutor do ônibus errou. Ele relatou que, atrás do carro que sua mãe conduzia, outro veículo teria presenciado o erro do motorista. Contudo, a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran) informou que somente a perícia poderá determinar o que aconteceu.