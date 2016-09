O presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, considera difícil que o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento segundo o qual um réu poderá ser preso após decisão condenatória em segunda instância. Para ele, o STF poderá optar por posição intermediária, com prisão quando houver decisão neste sentido pelo STJ. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro esteve em Teresina na semana passada para um encontro de dirigentes de outros institutos de advogados, quando recebeu o Diário do Povo para uma entrevista, na qual disse que os condenados em segunda instância e que podem ser presos são, em sua maioria, pessoas de menor posse. Ele também defendeu a ideia de que a advocacia seja regida por normas parecidas com as das carreiras jurídicas públicas.