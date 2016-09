26/09/2016 09:00:00 - Polícia



Presos serram grades e fogem de Penitenciária de Esperantina

PRESOS serraram as grades da cela de triagem e pularam o muro da penitenciária na noite do último sábado





Seis presos fugiram da Penitenciária de Esperantina, localizada a 179 quilômetros de Teresina, na noite do último sábado (24). De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), Kleiton Holanda, seis presos conseguiram fugir, mas um foi recapturado pouco tempo depois nas redondezas do presídio. A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) confirmou a fuga e informou que os órgãos da segurança pública já iniciaram as buscas. Segundo Kleiton Holanda, os detentos estavam na cela de triagem e serraram as grandes da cela e pularam o muro da penitenciária. "Esse grupo que fugiu tentou empreender fuga na última segunda-feira (19), mas a fuga foi abortada pelos agentes de plantão e, para os procedimentos de investigação, eles são encaminhados para a triagem, onde ficam pelo menos dez dias, mas conseguiram fugir ontem a noite. Seis fugiram, mas um deles se machucou na fuga e foi recapturado horas depois nas redondezas do presídio", explicou. Ele ainda denuncia que o presídio tem capacidade para 147 presos, mas atualmente abriga cerca de 370 detentos. "No presídio quando tem muito tem cinco agentes pro plantão para cuidar de 370 presos. É um absurdo o que está acontecendo. Esses presos, depois que conseguem serrar as grades, pulam facilmente o muro, pois quase não tem policial nas guaritas", relatou Kleiton Holanda. Ainda, de acordo com o Sinpoljuspi, três fugas foram registradas na penitenciária somente este ano e 17 tentativas foram abortadas pelos agentes de plantão. Em nota, a Secretaria de Justiça do Piauí informou que a Gerência da Penitenciária de Esperantina já comunicou aos órgãos de segurança pública e iniciou a busca dos presos. A Gerência também abriu procedimento administrativo para investigar a fuga, bem como reforçou a segurança na unidade.