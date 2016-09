26/09/2016 09:00:00 - Política



Candidatos denunciam atentado a bala e rapto

Alguns candidatos e cabos eleitorais relatam ocorrências de atentados à polícia na última semana da eleição. A maioria deles aconteceu na zona rural dos municípios e os atentados à bala, felizmente, sempre acertaram os denunciantes apenas de raspão. Os casos relatados, as supostas vítimas foram atendidas nos hospitais e sem seguida liberadas. O líder do Movimento Resistência Camponesa, Romualdo Brazil (PSOL), candidato a prefeito de Demerval Lobão, foi atingido com um tiro no braço na localidade Borborema, no sábado (24). Romualdo Brazil, pelo Fa-cebook, disse que pilotava uma moto, voltando da ocupação com a esposa Hélbia Bona, candidata a vereadora pelo PSOL, e foi seguido por duas pessoas em outra moto, que efetuaram cinco disparos. Ele informou que apenas um atingiu seu braço. Hélbia não foi atingida pelos tiros. O candidato foi atendido no HUT. Ele já teve alta e está se re-cuperando. Ele afirma que foi ví-tima de um "covarde atentado por parte de um grupo de pistoleiros" e fala que está "são e salvo". O Diretório Regional do PSOL divulgou nota sobre o que considerou "uma tentativa de homicídio praticado por marginais de tocaia" contra Romualdo, onde presta apoio e solidariedade ao candidato. No municipio de Porto, o candidato a prefeito Valter Gomes, foi sequestrado juntamente com sua esposa no sábado (24). Segundo o delegado Willame Moraes, o objetivo era patrimonial e não tinha nada a ver com política. Depois de fazer um saque de R$ 1,5 mil, o casal foi abandonado em um canavial em União. No município de Caracol, o eleitor Adailton José de Sousa registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de São Raimundo Nonato acusando o ex-prefeito de Caracol, Marconi Macedo, de tentativa de homicídio no povoado Lagoa do Mato, na noite de sábado (24). Adailton foi atingido com um tiro no braço. Ele relatou que a motivação foi porque ele apóia o candidato a prefeito Gilson Filho (PSB), que disputa a prefeitura de Caracol contra Luiz Henrique Neiva (PMDB), sobrinho de Marconi. Adailton disse à policia que avistou um veículo em que estava Marconi e mais outras pessoas. Ele desconfiou que eles poderiam estar tentando comprar de votos, então seguiu o veículo em sua moto. "Nesse carro estava o doutor Marconi, que estava no banco de passageiro. Ele baixou o vidro e fez o disparo contra mim. Ele tentou me matar, porque se atirou era para matar. O tiro pegou no meu braço, mas eu estou bem. Quando ele atirou o carro estava em movimento e depois foi embora. Eu já registrei o Boletim de Ocorrência e todas as medidas vão ser tomadas", disse.(LC)