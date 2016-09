27/09/2016 09:00:00 - Municípios



Investimentos de R$ 30 mi ampliam distribuição de energia no Piauí



Após articulação do governador Wellington Dias junto ao Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras Piauí recebeu recursos e retomou as obras da subestação de Castelo do Piauí. O valor do investimento é de R$ 30 milhões e irá beneficiar mais 100 mil famílias na zona urbana e rural da região. Com atividades em ritmo acelerado, a obra teve reinício após o saneamento de pendências junto à construtora, realizado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Segundo o diretor-presidente da Eletrobras Piauí, José Salan, são 125 quilômetros de linha de distribuição em alta tensão (69 KV), que vão interligar as subestações Altos, Alto Longá e Castelo do Piauí, permitindo fornecimento de energia elétrica com mais qualidade e maior confiabilidade para os consumidores dos municípios de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, Juazeiro do Piauí, Sigefredo Pacheco, São João da Serra, Assunção do Piauí, Alto Longá, Novo Santo Antônio, Beneditinos e Prata do Piauí. "Enquanto a linha está em construção, a distribuidora tem realizado diversas medidas operacionais, como ampliação de redes, instalação de equipamentos e manutenções corretivas e preventivas ao longo do alimen-tador que atende a região. O objetivo é garantir a melhoria da qualidade no fornecimento de energia", destaca José Salan. O governador Wellington Dias ressaltou que tem buscado, junto ao governo federal, aumentar os investimentos na distribuição de energia no estado. "O Piauí tem melhorado na infraestrutura energética, mas precisamos de mais investimentos para garantir energia de qualidade para a população, comércio e indústria. Estarei sempre atuando nessa área para garantir melhorias para o Piauí", declarou o chefe do executivo estadual. A Eletrobras prevê, ainda, a construção de uma subestação na cidade de Alto Longá para melhorar a qualidade da energia oferecida nesse município, reduzindo as perdas elétricas e possibilitando o atendimento à expansão do mercado