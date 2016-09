27/09/2016 09:00:00 - Geral



Mercado imobiliário volta a dar sinais de recuperação



Processo de verticalização da capital é esperança de novos empreendimentos para setor imobiliário





O mercado imobiliário, que estava parado por conta da crise que ainda atinge todo o país, começa a dar sinais de aquecimento e isto pode incentivar também o setor da construção civil. A expectativa dos empresários do ramo do imóvel é que a partir de 2017 o mercado volte a funcionar normalmente. A liberação de crédito e o crescimento da cidade são fatores que têm influenciado este aquecimento. "Houve uma retra-ção, a Caixa barrou muitos processos. Hoje, quase 80% da população compram um imóvel financiado e com as taxas altas e o banco não liberando crédito, as pessoas não têm como comprar. Mas a Caixa já está revendo todos os processos e este cenário tende a aquecer com a liberação de crédito. Além disso, Teresina está se verticalizando e por isso a tendência é que as pessoas saiam das grandes casas e comecem a morar em condomínios fechados", destaca o empresário Felipe Porto. Enquanto os bancos não normalizam por total a situação do financiamento, muitas pessoas estão optando pelo aluguel, que ainda está mais vantajoso que comprar um imóvel. Imobiliárias que antes só trabalhavam com vendas, agora também incluíram o aluguel, devido à queda drástica nas vendas, o que refletiu também nos preços. Um apartamento no Ilhotas, com 67 metros quadrados, que antes custava R$350 mil, hoje é vendido por R$300 mil. Devido à procura, os preços de aluguéis residenciais não caíram muito, mas o do comercial, sim. Segundo Felipe Porto, pontos na avenida Homero Castelo Branco que custavam cerca de R$5 mil, os proprietários agora estão alugando por R$4 mil até R$3.500. "A cada dia que vai passando os pontos vão perdendo renda, então a opção foi alugar mais barato". EMPREGOS - A alavancada no setor imobiliário com a mudança de cenário deve refletir no setor da construção civil, que foi bastante afetado pela crise econômica. Atualmente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Teresina (Sitricom), Carlos Magno, diz que não vê nenhum crescimento de 100%, mas há perspectiva de avanço. "Algumas obras foram iniciadas agora, obras que estavam paradas também já foram retomadas. Há muitas obras por parte do setor público e algumas do setor privado como empreendimentos de apartamentos que devem ajudar a alavancar o setor. Vemos uma boa vontade por parte dos setores, por isso, temos também perspectiva de avanço", afirma Carlos Magno. De acordo com Carlos Magno, aos poucos novas aberturas de emprego vão surgindo para o setor, que até pouco tempo estava em baixa. A expectativa daqui para frente é de mais contratações. Com a crise, o setor chegou a perder muitos trabalhadores, ficando com um déficit de até 30% se comparado aos anos normais.