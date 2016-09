27/09/2016 09:00:00 - Cultura



Espetáculo de dança é apresentado no Teatro



Artista mineira Dudude Herrmann durante o espetáculo de dança





O espetáculo de dança "A Projetista", com a artista mineira Dudude Herrmann, estará em cartaz em Teresina, no dia 1º de outubro, às 20h, no Theatro 4 de Setembro. O espetáculo faz parte da programação do Palco Giratório e tem classificação de 12 anos. "A Projetista" transita por terrenos áridos, secos, desnutridos, muito rasos. Todos repletos e plenos de possibilidades de construção, onde só a imaginação alcança. Ela se utiliza do nada para preencher o vazio do mundo, projetando-se no espaço um pouco mais à frente. Na sua proposta, não existe nada além de um enorme espaço vazio a ser ocupado, sua nutrição é a vontade, o desejo de existir, de voar. No espetáculo, a personagem projeta ideias no espaço. Cada insinuação de dança ou pensamento suscita novas ideias e vontades que brotam de mente e corpo inquietos. No dia 30 de setembro Dudude Herrmann ministra a oficina "Dança Contemporânea e Seus Assuntos", na Casa da Cultura, para estudantes, bailarinos e interessados na arte da dança. Ainda na programação do Palco Giratório, no dia 2 de outubro, às 19h, no Theatro 4 de Setembro, será apresentado o espetáculo "Grave Grog", do Balé da cidade de Teresina (PI). E no dia 3 de outubro, a partir das 17h, na Casa da Cultura, acontecerá um intercâmbio entre artistas dos dois espetáculos. "A Projetista" também estará em cartaz em Parnaíba, no dia 5 de outubro, às 19h, no Teatro do Sesc Avenida. A entrada será 1kg de alimento não perecível. A oficina será no dia 06 de outubro, às 8h, no Sesc Avenida.