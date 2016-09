27/09/2016 09:00:00 - Cidade



Imepi inicia fiscalização da venda de produtos infantis



Os produtos comercializados oferecem dados do fabricante ou do importador





Teve início ontem, dia 26, na capital, a operação especial do Dia da Criança realizada pelo Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi) para fiscalizar os produtos que são comercializados neste período. A operação segue até o dia 10 de outubro e irá passar por todos os estabelecimentos da cidade que tiverem em suas prateleiras os artigos infantis. Duas equipes do Imepi estarão atuando nas lojas verificando a qualidade dos produtos, se passaram pelo selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e se o artigo é correspondente a faixa etária da criança. "A fiscalização tem como foco a qualidade do produto, pois, já tivemos casos de crianças que tiveram problemas de saúde, devido a um brinquedo que não se enquadrava nessas condições", destaca Maicon Danilo, diretor-geral do Imepi. Durante a operação, será verificado também se os produtos comercializados oferecem dados do fabricante ou do importador, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa fabricante e país de origem. As informações devem estar escritas no idioma do país, ou seja, em português. A orientação do Imepi é que os pais fiquem atentos a estas questões e só comprem o produto se este estiver o selo do Inmetro. "Se o artigo não tiver o selo do Inmetro, os pais podem estar dando uma arma aos seus filhos, ao invés de um presente de dia das crianças", alerta Maicon Danilo. Os estabelecimentos em que forem encontrados produtos irregulares terão até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro e estarão sujeitos às penalidades previstas na lei, que incluem multas financeiras que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Se houver reincidência, o valor da multa pode aumentar. Os consumidores podem apresentar denúncias por meio da Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800-285-1818 ou pelo e-mail ouvidoria@inmetro.gov.br. Acidentes podem também ser registrados no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), no endereço www.inmetro.gov.br/sinmac.