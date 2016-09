Campeã olímpica em Londres 2012, a judoca do Piauí, Sarah Menezes, inaugurou o Centro de Artes Marciais batizado com seu nome, em Teresina. A estrutura de pouco mais de R$ 1 milhão contou com investimentos públicos e, apesar de ter sido aparelhada para ser um legado dos Jogos londrinos, vai abrir as portas para cerca de 600 alunos da rede pública na formação de futuros atletas olímpicos no judô e taekwondo.

"Vamos dar muitas alegrias a nossa comunidade e ao povo piauiense também. Nós vamos treinar crianças de 7 a 14 anos. Espero que tenham muitos cidadãos e pessoas de bem saindo daqui. Isso é um dos grandes objetivos. Sempre foi objetivo meu dar continuidade ao que eu conquistei sem estrutura. E agora, com estrutura, espero ajudar várias pessoas da sociedade", declarou Sarah.

Com aproximadamente 1.345m² de área total, o CT Sarah Menezes, na zona Sul da capital piauiense, esbarrou em diversos entraves desde o início das obras em 2013, sobretudo de orçamento. O corte de gastos forçou a construtora responsável a paralisar as atividades. Após a liberação de mais R$ 400 mil, as máquinas voltaram a trabalhar em outubro do ano passado. Quando esteve com quase 90% das obras concluídas, a estrutura do Centro de Artes Marciais foi parcialmente danificada por vandalismo. O prédio passou por novos reparos, e todos os problemas foram corrigidos.

O CT Sarah Menezes dispõe de uma sala para treinos de judô, outra para taekwondo, sala para atendimento de fisioterapia e psicologia, refeitório, depósitos, banheiros adaptados e ambientes para prática de esportes e musculação. O planejamento dos responsáveis pelo projeto é que a estrutura atenda alunos da rede pública em três turnos e que pelo menos um terço da capacidade total seja aberto à comunidade.

"É um trabalho de longo prazo que fizemos se tornar real. Agora é trabalhar bastante e colocar os esportes de luta dentro da nossa sociedade porque ajudam na formação do cidadão e na personalidade dessas crianças. Vamos ter 75% dessas vagas para quem estiver matriculados na rede pública estadual e outros 25% para a comunidade. São 300 vagas para o judô e outras 300 para o taekwondo", garantiu Expedito Falcão, treinador da campeã olímpica.

Homenageada com o centro, Sarah segue longe dos tatames desde o dia em que foi eliminada na repescagem da Olimpíada Rio 2016, com chave de braço da rival da Mongólia. Ela sofreu uma luxação no cotovelo direito. Depois de retirar a imobilização, a atleta tem passado por um intenso trabalho de fortalecimento da região afetada pelo golpe. (GE-Piauí)