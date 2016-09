27/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Debate adiado

A Assembleia Legislativa adiou para a próxima semana, após as eleições municipais, a reunião para discussão da proposta de criação da Fundação Piauí Previdência. A reunião estava marcada para as 9 horas de ontem, na sala da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, com a participação de deputados, representantes do Governo do Estado e sindicatos de servidores públicos. A providência foi acertada, pois a discussão seria improdutiva neste momento que assinala a reta final da campanha eleitoral. A proposta de mudança na previdência estadual requer um exame maior de todos os interessados, sem a afetação que o momento político impõe aos envolvidos na questão. A fundação vai substituir a Superintendência de Previdência na gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, inclusive o fundo de onde devem sair os recursos para pagamento de aposentados e pensionistas. Os deputados participariam da nova rodada de negociação com o secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva, e o superintendente de Previdência, Marcos Steiner Mesquita. Eles debateriam a proposta com os parlamentares e também com representantes de sindicatos de várias categorias. Na semana passada, durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, os sindicalistas pediram a retirada do projeto da pauta para uma discussão mais aprofundada com os servidores. Com o adiamento, os sindicatos terão mais tempo também para debater o projeto com as suas categorias. A ideia é que na próxima reunião sejam apresentadas as sugestões de alterações na proposta. Uma já foi acatada pelo governo na primeira reunião. Foi a que tratou da inclusão de representantes dos servidores no conselho da nova fundação. No encontro, o secretário Franzé Silva esclareceu os objetivos da proposta e deu explicações sobre pontos questionados pelos deputados e sindicalistas. Um tema tão relevante quanto a mudança no sistema previdenciário deve ser discutido exaustivamente.(Com informações da Alepi).