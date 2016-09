As polícias de Padre Marcos e Francisco Macêdo procuram os suspeitos de assassinar um empresário na frente do filho adolescente na PI-243, entre as duas cidades, que ficam a cerca de 393 km de Teresina. O crime aconteceu na última sexta-feira (23) quando pai e filho foram seguidos por dois homens armados em uma moto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Picos.

De acordo com o capitão Lindomar Félix, da Companhia da Polícia Militar de Jaicós, o empresário Estevam João dos Santos, 67 anos, conduzia um veículo Fiat na companhia do filho de 16 anos quando os homens na motocicleta o alcançaram e o atingiram com tiros na cabeça. A vítima perdeu o controle do veículo, desceu uma ribanceira e morreu no local. O filho da vítima não sofreu nada grave.

Policiais do Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Padre Marcos foram os primeiros a chegar ao local do crime. As causas do assassinato ainda são desconhecidas. De acordo com o capitão Lindomar Félix, as investigações estão sendo dificultadas pelo fato de toda a família do empresário ter ido embora para o Tocantins após o crime.

"Toda a família foi embora após o crime, inclusive o corpo foi sepultado no Tocantins. As informações que a gente tem é que ele já morou muito tempo lá e por isso foram todos embora. As investigações ficam difíceis porque a única testemunha do crime, que é o garoto, foi embora e o delegado não conseguiu ouvir ninguém da família", falou.

O inquérito foi enviado para Picos porque a cidade de Jaicós está temporiamente sem delegado. Segundo o delegado Divanilson Sena, da delegacia regional de Picos, os familiares da vítima estão sendo procurados para prestar depoimento e a Polícia já tem suspeitas sobre a motivação da execução.

"Eles não são de Padre Marcos, por isso acabaram deixando a cidade, então estamos buscando informações deles para podermos ouvi-los. O filho com certeza precisará prestar depoimento, porque é a principal testemunha do caso", disse.

O crime aconteceu na estrada entre as cidades de Padre Marcos e Francisco Macedo. O empresário seguia em um Fiat Uno, com seu filho, quando dois homens de moto se aproximaram do veículo e dispararam contra o homem com uma espingarda calibre 12.

Segundo o delegado, a vítima foi atingida na cabeça, morreu na hora e o carro capotou diversas vezes, saindo da pista. O filho não ficou gravemente ferido e ainda não foi localizado para comentar.

"Ainda não temos suspeitos, mas temos uma linha de investigação. Precisamos ouvir a família, porque a estrada estava deserta e não há testemunhas do momento do crime, além do garoto", disse o delegado.