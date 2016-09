27/09/2016 09:00:00 - Geral



Previsão de tempo quente com possibilidade de chuvas

clique para ampliar

No início desta semana, Teresina amanheceu com o céu nublado e com temperaturas amenas





Tempo quente conjugado com a nebulosidade e umidade advinda da região da Amazônia e um sistema frontal que chega à Bahia formam instabilidades que provocarão chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas no Sul do Piauí. De acordo com a meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), Sônia Feitosa, ontem, o dia será quente e com chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas, no Sudoeste do Piauí. Hoje, dia 27 de setembro, o tempo será quente em todo o estado. Na região Sul, possibilidade de chuva fraca, rápida e isolada, com possíveis trovoadas. Já na região Norte, o tempo está nublado a parcialmente nublado com instabilidade, com temperatura chegando aos 36°C. Sol, calor e instabilidades marcarão a quarta-feira (28). No Sudoeste, o tempo estará nublado a parcialmente nublado com variação de nebulosidade e pancada de chuva isolada. Nas demais áreas, claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima podendo chegar aos 39°C e mínima aos 18°C. B-R-O-BRO - Mesmo nublado e com a possibilidade de chuvas para os próximos dias, segundo o setor meteorologia, as temperaturas devem continuar acima da média, chegando até os 41ºC nos meses de setembro e outubro. As chuvas que caíram na capital nos últimos dias não são de período chuvoso, conforme Sônia. Mesmo amenizando o calor, elas não devem se repetir por muitos dias, por isso, o teresinense ainda vai encontrar altas temperaturas. "As chuvas são provocadas pelo calor exorbitante. Além disso há frentes que chegaram até a Bahia, fazendo com que as chuvas alcançassem também o nosso Estado". UMIDADE - Nos dias mais quentes, durante o B-R-O- BRO, com a temperatura alta, a umidade relativa do ar baixa, chegando só a 14%. Por isso, a população deve redobrar o cuidado com a saúde. A baixa umidade resseca as vias aéreas e compromete a proteção natural do nariz, que é feita por uma secreção líquida que reveste a região. Isso facilita a entrada de vírus e bactérias e deixa o corpo mais vulnerável.