O Ministério Público do Estado do Piauí recomendou a anulação do concurso público para agentes penitenciários, realizado no último dia 18 de setembro. De acordo com a promotora Leida Diniz, a medida foi motivada após informações do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) sobre a descoberta de fraude no certame, que resultou na prisão de quatro pessoas em Teresina, entre elas um advogado.

"A distribuição ou venda de gabaritos das provas, confirma a quebra do sigilo do conteúdo destas, representando uma violação ao princípio de moralidade, que torna o concurso público imprestável à sua finalidade, devendo ser anulado", explicou a promotora. A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) informou que recebeu a recomendação foi encaminhando para análise da Procuradoria Geral do Estado do Piauí. A Sejus disse ainda que somente se manifestará após parecer da PGE.

Além da anulação do concurso, a recomendação pele a devolução do dinheiro da taxa de inscrição para todos os candidatos que participaram do certame e orienta ainda que sejam tomadas providências para realização de um novo concurso.

A recomendação é destinada ao secretário de Justiça do Piauí, Daniel Oliveira e ao diretor do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), Jorge Martins, que têm dez dias a partir da data de recebimento, pra se manifestarem. O concurso teve mais de 7 mil pessoas inscritas.