27/09/2016



TRE-PI faz plantão para julgar 168 registros de candidaturas

Desembargador Joaquim Santana Filho, do TRE-PI: processos eleitorais devem ser julgados até sexta-feira





O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) está fazendo um esforço concentrado para julgar até a sexta-feira (30) mais de cem processos de registros de candidaturas para as eleições do próximo domingo. São processos que chegaram ao TER-PI em grau de recurso, porque os candidatos tiveram seus pedidos de registro indeferidos nas comarcas eleitorais. Agora, eles aguardam a decisão do TRE-PI e concorrem por conta e risco. O presidente do TRE-PI, desembargador Joaquim San-tana Filho, pretende limpar a pauta de julgamento de recursos sobre os pedidos de registro de candidatura. Pelo menos 168 candidatos estão concorrendo por sua própria conta e risco, pois tiveram os pedidos de registro negados pela Justiça Eleitoral, mas recorreram das decisões. O magistrado disse que não tem problemas, pois os candidatos com registro indeferido podem concorrer. Mas também podem ter os votos anulados até a diplomação, no caso de serem eleitos. Segundo ele, deram entrada no tribunal mais de 390 recursos, sendo que cerca de 200 destes já foram julgados. A Corte tem apreciado uma média de 25 processos por dia, em sessões que seguem de manhã até a tarde. "Estamos fazendo todos os esforços para agilizar os julgamentos. Estamos funcionando em regime de plantão e pretendemos dar cabo de todos os processos antes da eleição", comentou o presidente do tribunal. Ele disse que os candidatos podem recorrer diretamente ao TSE para se manterem na disputa. Ele ainda confirmou que foi refeito o pedido de reforço de tropas federais para 139 municípios piauienses durante a eleição. O desembargador reconheceu que em alguns municípios os ânimos estão acirrados, mas são questões pontuais, consideradas normais para o período eleitoral. "Vamos esperar os procedimentos e o entendimento do TSE. Mas o pedido de tropas federais foi refeito e com os argumentos, com a concordância também do governador", finalizou o presidente do TREPI.