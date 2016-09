O governador Wellington Dias (PT) desistiu do decreto de calamidade financeira no Estado e revelou que o Fórum de Senadores, Deputados e Governadores vai se reunir e cobrar do presidente Michel Temer um posicionamento logo após as eleições sobre a crise que se abate sobre os estados. Ele disse que a situação é grave e se não tiver ajuda emer-gencial do Governo Federal, assim como outros estados, não tem como manter o pagamento da folha do funcionalismo até o final do ano.

Segundo ele, está sendo retirado dinheiro de investimentos para aplicar em serviços e no pagamento da folha. Wellington tem mobilizado a equipe econômica para adotar medidas que mantenham o equilíbrio financeiro do Estado. Ele até pediu estudo para saber quais providências podem ser adotadas no caso de medida mais radical. Já estão sendo feitas as contenções de gastos e economia de até 30% em custeio e manutenção da máquina pública.

O governador disse que a situação financeira está se agravando em todos os estados. O Piauí não tem sofrido mais porque, segundo ele, desde o inicio do mandato foram priorizadas as ações no sentido de garantir o equilíbrio das finanças do Estado. Wellington disse que os vinte governadores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste desistiram de decretar emergência ou calamidade pública e vão esperar o fim do período eleitoral para buscar um entendimento com o presidente Michel Temer.

Eles querem a liberação dos recursos emergenciais, em torno de R$ 7 bilhões, para compensar as perdas nos repasses do Fundo de Participação do Estado (FPE). "O ideal é que ela possa ser tratada mesmo como uma situação emergen-cial", adiantou. "Não se trata de uma questão apenas governamental, mas emergencial, que requer uma medida urgente. Essa estratégia não é só do Piauí, mas abraçada por 20 governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que também está recebendo apoio do Fórum dos Senadores, Deputados e Governadores, para que, após as eleições a gente tente abrir um entendimento com o presidente. Ele já reconheceu que a situação é grave. Agora são 21 estados que já apontam atraso na folha de pagamento e estão tendo dificuldades de fazer investimentos", alertou o governador.

Segundo Wellington Dias, esses estados estão tendo que retirar recursos de investimentos para assegurar serviços essenciais e a folha de pagamento. "Já estão totalizando R$ 240 milhões os valores retirados dos investimentos do Estado para viabilizar pagamentos como a folha e serviços como saúde e educação. Então, mesmo quem tem condições de gerar emprego está sendo prejudicado", disse. As declarações do governador foram dadas durante a inauguração do Centro de Treinamento Sarah Menezes, ontem, no conjunto Saci, zona Sul.