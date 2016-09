Indeferimento da perícia médica do INSS e recurso administrativo para reativação de beneficio previdenciário por incapacidade - DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO PERÍODO DE EXPECTATIVA?

Na prática previdenciária, frequentemente nos deparamos com segurados do INSS que percebem benefício por incapacidade temporária (auxílio doença acidentário -B31 ou auxílio doença previdenciário - B91), mas que não há concordância com a data da cessação do benefício (alta previdenciária). O segurado pode se julgar incapaz para o trabalho após a cessação do benefício, muitas vezes amparado por laudo do médico assistente ou um parecer do médico do trabalho da empresa onde labora. Os segurados e as empresas podem requerer novo recurso administrativo junto ao INSS após a cessação do benefício (Recurso à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social -JR/CRSS), sob o fundamento de que não há a certificada capacidade.

Ressalte-se que não esta-mos discorrendo acerca da modalidade do Pedido de Prorrogação do auxílio-doença, cujo prazo para requerimento é a partir de 15 dias antes até a data de cessação do benefício, ou seja, circunstância no qual o segurado ainda está no gozo do benefício previdenciário.

Retomando a questão dos recursos administrativos, fica um questionamento que tem sido frequentemente apresentado no âmbito trabalhista, como reflexo desta questão previdenciária: quem assumirá o ônus financeiro do pagamento dos salários do trabalhador correspondente ao período de expectativa do segurado se ele não for bem sucedido no recurso administrativo?

Para responder este questio-namento, algumas ponderações são importantes trazer à baila. A primeira delas baseia-se numa constatação: é o segurado empregado quem normalmente recorre das conclusões periciais médicas do INSS quando estas não lhe são favoráveis, isto é, consideram capacidade laborativa para o retorno ao trabalho. Neste sentido, é importante destacar que não é o empregador quem obstaculiza o retorno do empregado ao trabalho, mas o próprio trabalhador que, no momento do exame de retorno, se declara incapaz.

O exame de retorno visa à verificação das condições do trabalhador pós-afastamento e leciona nos termos do item 7.4.3.3 da NR-7, in verbis:

7.4.3.3. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. (grifo nosso)

Assim, se, por ocasião do exame de retorno, o empregado afirmar que não tem condições de voltar a trabalhar, o Médico do Trabalho deverá anotar tal alegação em seu parecer e a informará à administração da empresa. Caberá, então, ao empregado, se realmente entender-se incapaz, a ação recursal em face à conclusão médica contrária pleiteandoreestabelecimento do benefício por incapacidade.

Se verificada situação favorável à pretensão do segurado, a decisão impugnada será reformada e o INSS restabelecerá o beneficio por incapacidade, pagando (a autarquia previdenciá-ria) pelos dias de expectativa.

Se, no entanto, for mantida a decisão pericial inicial (de alta previdenciária), o empregado recai na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho (no âmbito trabalhista) e, por isto, não se pode falar em pagamento de salários, salvo se o Médico do Trabalho da empresa (SESMT próprio ou terceiri-zado) concluiu pela incapacidade do trabalhador e encaminhou o funcionário para o pleito recursal em face ao INSS.

Diante de tal situação, as seguintes perguntas podem ser suscitadas: Mas há empregador que estimula o recurso contra o INSS? E, se houver, por que ele ficará obrigado a pagar os salários do período de expectativa?

Há alguns casos que a resposta será afirmativa. Os empregadores, para prevenir a responsabilidade de tomar serviços de um trabalhador reputado incapaz para o trabalho, tomam a iniciativa de qualificá-lo como inapto para o exercício de qualquer tarefa. Nessa situação, a empresa estará impedindo o retorno do trabalhador ao labor, não lhe oferecendo outro caminho senão o de tentar a reversão do parecer médico pericial do INSS por via recursal.

O fato é que o laudo médico pericial do INSS, como qualquer outro ato administrativo, goza de presunção de legiti-mação, tanto que a lei nº 605/49, em seu art.6º, §2º, afirma que a decisão do Médico Perito do INSS é soberana em relação à decisão do Médico do Trabalho da Empresa:

§ 2º A doença será comprovada mediante atestado de médico da instituição da previdência social a que estiver filiado o empregado, e, na falta deste e sucessivamente, de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; de médico da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de representação federal, estadual ou municipal incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública; ou não existindo estes, na localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha. (grifo nosso)

Assim sendo, quem o contesta via recurso deve assumir o ônus de produzir prova em sentido contrário. Se o trabalhador, concordando com a conclusão do laudo, apresenta-se para o retorno às atividades, mas o patrão identifica situação de incapacidade, este deverá pagar os salários decorrentes do período de expectativa do recurso administrativo que visa à reativação do benefício previ-denciário por incapacidade. Durante esse período, o empregado estará tecnicamente à disposição do empregador, conforme o art. 4º da CLT, caput:

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

Por outro lado, se o empregador conclui do mesmo modo que o Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, se o Médico do Trabalho conclui pela aptidão de retorno do empregado ao serviço, caberá a este o ônus da expectativa, sendo o período identificado como mera suspensão contratual, sem a geração do direito de percepção de salários.

Veja a demonstração sistemática das situações que envolve a chamada "alta previden-ciária", o questionamento desta "alta" e assunção da responsabilidade pelos salários no período da expectativa do INSS:





RESPONSABILIDADE

DO EMPREGADOR

- 1ª situação: quando, no exame de retorno, o empregado concorda com a alta previden-ciária do INSS, mas apenas o patrão dela diverge, qualificando-o como "inapto".

- 2ª situação: quando, no exame de retorno, empregado e patrão divergem da alta previ-denciária, mas qualifica o funcionário como "inapto".





RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO

- 1ª situação: quando, no exame de retorno, o patrão concorda com a alta previdenciária, mas apenas o empregado dela diverge.

- 2ª situação: quando o empregado nem sequer se apresenta ao empregador para realização de exame de retorno e, de logo, apresenta questio-namento administrativo contra a alta previdenciária.

DEVER DE INFORMAR: por fim, é importante ressaltar que o empregado, independentemente de norma que imponha tal comportamento, deverá levar ao conhecimento do empregador toda a sua pretensão recursal, informando-a, inclusive, da data de entrada do recurso e que permanecerá afastado até decisão administrativa final.

Se o empregado-recorrente, por sua vez, mantiver-se silente, poderá produzir no empregador uma impressão equivocada. Este poderá entender que houve abandono de emprego pela ausência de qualquer justificativa capaz de motivar as faltas ao trabalho. É verdade que isso provocará apenas uma presunção de justa causa operária, e não propriamente uma justa causa operária (art. 482, CLT), mas apesar disso, múltiplos serão os entraves sofridos até o esclarecimento final dos fatos.





Autor: Rodrigo Tadeu de Puy e Souza - Médico. Advogado. Pós-Graduado em Medicina do Trabalho. Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: rodrigodepuy@yahoo.com. Site: www.pimentaportoecoelho.com.br