28/09/2016 09:00:00 - Cidade



Moradores lavam roupa em praça pública

A dona de casa Lindalva Sousa reclama da situação e diz que o problema é antigo





Moradores das vilas Costa e Rica e Jerusalém, na zona Sul da capital, estão utilizando a Praça Leone Avelino, no vizinho bairro Redenção, para tomar banho e lavar roupas. Isto porque, segundo a população, as vilas estão há mais de 15 dias sem água nas torneiras de casa. A dona de casa Lindalva Sousa conta que desde a pane elétrica na estação de tratamento da zona Sul, no último dia 11 de setembro, que o fornecimento ficou comprometido. "Antes desse negócio, a água já estava bem fraca, vinha na madrugada e a gente tinha que levantar ainda de noite pra encher os baldes. Depois disso, a situação piorou de vez. A água não chega de jeito nenhum e a única maneira de fazer as tarefas de casa é pegar água na praça, lavar as roupas e guardar nos baldes. Eu tenho criança pequena... Onde já se viu criar gente sem água?", questiona. O morador Lenilson Vieira também afirma que o fornecimento para a região sempre foi precário e que nesta época sempre piora. "A gente se vê obrigado a pegar água nas torneiras da praça. Acho isso uma humilhação e uma falta de vergonha, porque a conta vem todo mês", reitera. Outra queixa dos populares é que, na última segunda-feira, técnicos da Agespisa estiveram em praças do bairro redenção vedando os canos de saída de água que servem para regar as plantas do local. "Iam fechar os canos dessa praça também, só não fizeram porque nós não deixamos, um absurdo sem tamanho", pontua Lenilson. A Agespisa informa que o problema no fornecimento está atrelado ao aumento do consumo por conta das altas temperaturas. Além disso, a empresa diz estar ciente dos problemas de abastecimento, como vazamentos, e que está trabalhando para solucionar o caso. Dentre os principais investimentos da Agespisa, nos últimos anos, para manter o fornecimento regular em toda a capital e evitar as perdas e desperdício de água, está a substituição de 150 quilômetros de redes antigas de cimento amianto e ferro fundido por novas tubulações em PVC e também o reforço nas equipes de correção de vazamentos e de fiscalização. A rede de distribuição de água de Teresina tem uma extensão aproximada de 400 quilômetros. A Agespisa ressalta que o desperdício por parte da população também contribui para a falta nas torneiras e por isso pede encarecidamente aos usuários que utilize a água de maneira consciente. Atualmente, o total de ligações no estado, incluindo a capital Teresina, é de 770.791. Somente em Teresina as ligações somam 277.996 abastecidas por quatro estações de tratamento, três no complexo da região Sul e a ETA da Santa Maria da Codipi.