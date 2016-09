28/09/2016 09:00:00 - Geral



Lojas do Centro iniciam seleção para contratações temporárias

clique para ampliar

Somente em uma loja do Centro, 40 pessoas serão contratadas temporariamente





Entrando no último trimestre do ano, os lojistas da capital já começam a se preparar para as vendas de final de ano, e a expectativa é que este seja bem melhor em vendas do que o anterior. Para isso, a seleção de contra-tação temporária já começou em algumas empresas e, para quem concorre a uma das vagas, a intenção é se destacar e ficar no quadro efetivo da empresa. Edvaldo Rocha, gerente de uma loja de roupas e calçados do Centro de Teresina, informa que a seleção já começou desde a semana passada e a expectativa é que os contratados já comecem a trabalhar na primeira quinzena do mês de outubro. "As primeiras semanas são de treinamento com esse pessoal, e como as vendas intensificam mais para novembro, eles já vão estar capacitados para o cargo. Serão 40 temporários somente para esta unidade. Além desta loja, temos mais duas em Teresina, uma em Picos e 15 no Maranhão. Ou seja, vai empregar muita gente", afirma o gerente. Ele conta que a loja costuma contratar efetivamente àqueles com boas metas de venda neste período. "O final de ano serve como termômetro para nós sabermos quem se destaca como bom vendedor. Os que se sobressaem acabam ficando, inclusive eu, que hoje sou gerente, entrei como temporário e já estou aqui há mais de 15 anos", reitera Edvaldo. A jovem Juliana Rodrigues está na esperança de ser chamada para alguma empresa nos próximos dias. Desempregada há dois meses, ela disse que já percorreu várias lojas do Centro da cidade e de alguns bairros entregando seu currículo. "Aonde eu sei que estão recebendo eu vou lá deixar. Não custa nada tentar e a minha esperança é de conseguir alguma coisa até o final do ano", comenta. EXPECTATIVA - Em relação ao ano passado, Edvaldo conta que o volume de vendas melhorou nos últimos meses, porém a greve dos bancos é responsável pelo freio nas compras da população. "O problema é que muita gente tem um impasse que só resolve no banco. Sem funcionar direito, a gente acaba perdendo a venda, mas fora isso, até agora as mercadorias estão com boa saída. A gente espera que após a greve o ritmo de vendas continue o mesmo", comenta o gerente. Segundo o Sindicato dos Lojistas de Teresina, a expectativa para o final deste ano é pelo menos igualar em número de vendas do ano passo, visto que o Natal é o melhor período para o comércio. Como acontece todos os anos, o horário de funcionamento das lojas será estendido, porém o sindicato só deve divulgar este informação mais perto das festas natalinas. DIA DAS CRIANÇAS - Algumas lojas do Centro da capital já enfeitam suas fachadas e vitrines com brinquedos e cartazes anunciando promoções para o Dia das Crianças. Faltando 15 dia para a data, os lojistas afirmam que as vendas devem melhorar com a proximidade do dia. "Como é de praxe, as pessoas deixam as compras para a última hora e nossa expectativa é que a greve dos bancos acabe para que as pessoas sintam confiança em comprar os artigos. Neste ano, nós intensificamos as promoções e as condições de pagamento, tudo para atrair a clientela", afirma Valdinei Carvalho, gerente de uma loja que vende artigos infantis.