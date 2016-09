28/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



STJD nega pedido de paralisar Série C por causa de denúncias

BOTAFOGO-PB foi denunciado na justiça desportiva pelo Remo e pelo América





Embora vá analisar as denúncias de que Juventude e Botafogo-PB teriam relacionado jogadores irregulares na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não acatar o pedido para paralisar a competição. As quartas de finais serão disputadas (jogo de ida) neste final de semana. Na última sexta-feira, Remo e Tombense encaminharam notícias de infração para o STJD denunciando as supostas irregularidades de atletas de Juventude e Botafogo-PB. Com a ação, os denunciantes esperam desclassificar os denunciados e ficar com as respectivas vagas nas quartas de final. O Remo acusa o Botafogo-PB de ter escalado o volante Jardson Sapé de maneira irregular. De acordo com a diretoria paraense, o contrato de Sapé teria uma assinatura irregular. Ele foi contratado por empréstimo junto ao CSP. O contrato foi assinado por Guilherme Carvalho "Novinho", presidente do time paraibano, e Josivaldo Alves dos Santos, presidente do Conselho do CSB, além do próprio jogador. A acusação se basearia no fato de Josivaldo não ser o presidente do CSP, mas o Botafogo-PB já divulgou à imprensa a existência de uma procuração que permite ao dirigente assinar documentos na ausência do principal mandatário. De qualquer maneira, a avaliação continua. Inclusive, o rebaixado América-RN entrou com uma notificação fazendo a mesmo denúncia na última segunda-feira O Tombense, por sua vez, aponta a irregularidade de contrato do lateral-direito Carlinhos, do Juventude. A justificativa do time mineiro é que o atleta estava jogando sob liminar e a mesma havia sido cassada. Depois disso, ele ainda teria assinado a súmula para enfrentar Guarani e Macaé, pela Série C, e o São Paulo, pela Copa do Brasil. A disputa da fase decisiva da Série C começa nesta sexta-feira, quando o Botafogo-PB enfrenta o Boa, no estádio Almeidão, em João Pessoa, e o Botafogo-SP recebe o ABC, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No sábado, o ASA encara o Guarani, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL). No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude joga contra o Fortaleza, na segunda-feira, em Caxias do Sul (RS).