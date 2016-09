28/09/2016 09:00:00 - Polícia



Quatro pessoas da mesma família são executadas em chacina

Divulgação POLÍCIA CIVIL está investigando possíveis motivos para o crime, mas ausência da família dificulta investigações





Quatro pessoas da mesma família foram vítimas de uma chacina na noite da última segunda-feira (26) na cidade de Francisco Santos, que fica a 355 km de Teresina, Sul do Estado. As vítimas foram alvejadas com tiros e a Polícia trabalha com a hipótese de execução por acerto de contas. Os suspeitos ainda não foram identificados, por isso ninguém ainda foi preso. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Maria Teresa Ferreira Filha da Silva, 50 anos, mãe de Fernando Collor da Silva, 27 anos, e Francivaldo Antônio da Silva, de 24 anos, os três mortos com um tiro na cabeça. Já a quarta vítima é Anildo Polinário da Silva, 24 anos, que é sobrinho de Maria Teresa e primo dos outros dois rapazes, mortos no crime, foi morto com quatro tiros. O secretário de Segurança do estado, Fábio Abreu, informou que apenas uma das vítimas seria o alvo do crime. De acordo com o tenente Elias de Sousa, relações públicas do 4º Batalhão de Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h30 na localidade Bel Monte III, que fica na zona rural da cidade. As vítimas estavam em casa quando os criminosos entraram na residência e cometeram o crime. "Pelos modus operandi, o que a gente suspeita é que seja uma execução. As motivações para o que ocorreu nós ainda não temos certeza, mas suspeitamos que Anildo Polinário tenha sido o pivô desse crime. Ele já teria sido preso envolvido com furto e roubo de motocicletas. Ele levou tiros na cabeça, no rosto, no peito e nas costas", disse. A Polícia Militar está na região fazendo diligências para tentar identificar e prender os suspeitos. Ninguém ainda foi preso e, conforme a Polícia, a cidade está em choque. A PM acredita que pelo menos dois suspeitos participaram da chacina e no local foram recolhidas cápsulas de revólver calibre 38. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção dos corpos. Todas as vítimas foram encaminhadas para o IML de Picos. Esta é a quarta chacina no Estado em menos de dois anos.