A cinco dias das eleições municipais, a Justiça Eleitoral está focando sua atuação na investigação de doações irregulares, compra de votos e transporte ilegal de eleitores, além de pesquisas falsas. A determinação é coibir qualquer ação ou iniciativa dos candidatos que possa caracterizar crime eleitoral, como ocorreu ontem em Ribeiro Gonçalves, onde a candidata a prefeita e a vice foram presos acusados de compra de votos (veja matéria abaixo).

A recomendação foi feita diretamente aos comandantes da Polícia Militar que estão coordenando as ações de segurança no interior. O juiz José Vidal de Freitas Filho, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI), informou que os policiais já mapearam os municípios com maiores conflitos no período pré-eleição. Segundo ele, os comandantes de policiamento no interior foram orientados a procurar os juízes e os promotores nas zonas eleitorais para montar o planejamento de segurança em cada cidade.

Desde segunda, 1.600 homens da Polícia Militar, entre praças e oficiais, estão sendo deslocados para o interior para reforçar a segurança nas eleições. Por toda esta semana, o foco será voltado para atuação de combate à fraude e corrupção eleitoral nas vésperas das eleições, quando há historicamente um número maior de ocorrências. Os 98 juízes eleitorais contarão ainda com a ajuda de representantes das polícias Civil, Federal e Rodoviária para executar o plano logístico de segurança das eleições.

Outro ponto de atenção especial da Justiça Eleitoral, que ficou a cargo da PRF-PI, é o transporte de dinheiro durante as eleições. A ordem é para que seja apurado qualquer indício de uso de dinheiro para bancar candidato, pagar cabos eleitorais e realizar boca de urna no domingo, dia da eleição. "Este ano as regras mudaram e se tornaram bastante rigorosas. Há necessidade inclusive da participação da sociedade para denunciar irregularidades para que as eleições possam transcorrer sem compra de votos e sem irregularidades", comentou o juiz José Vidal Freitas, auxiliar da presidência do TRE-PI.

Essas forças de segurança, segundo o magistrado, têm o papel de dar respaldo às decisões dos juízes eleitorais e buscar prevenir a ocorrência de atos ilícitos durante todo o processo eleitoral.