29/09/2016 09:00:00 - Cultura



Aventura e comédia são as estreias dos cinemas

clique para ampliar

Divulgação Cena de "O Lar das Crianças Peculiares", com a atriz Eva Green





Se você é fã de Tim Burton desde os tempos de "Os Fantasmas se Divertem", vai gostar desta novidade. Entra em cartaz hoje nos cinemas da capital a aventura "O Lar das Crianças Peculiares", uma obra inspirada no livro "O Orfanato da Sra. Peregrine Para Crianças Peculiares", de Ransom Riggs. O filme está em cartaz no Cinépolis em duas salas. Em "O Lar das Crianças Peculiares", um garoto (Asa Butterfield) visita o antigo orfanato onde seu avô dizia morarem crianças com poderes extraordinários. O lugar está destruído, mas ele logo descobre que seus habitantes estão vivos, vivendo num único dia ensolarado em 1943 que se repete infinitamente graças ao poder da Senhora Peregrine (Eva Green). O filme acompanha as aventuras desse grupo e explora cada "peculiaridade" (uma garota é tão leve que precisa usar botas de chumbo para não voar; outro pode dar vida a criaturas inanimadas) com uma curiosidade infantil típica do diretor. É só lembrar de "Frankenweenie", "Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas" e até "Bat-man". Nestes Tim Burton sempre privilegiou a criatividade infantil à lógica adulta. De outros filmes, Burton resgata o clima sombrio, os personagens monstruosos, o conflito entre fantasia e realidade e até suas origens no stop-motion. No elenco estão Eva Green (Srta. Peregrine), Samuel L. Jackson (Barron), Ella Purnell (Emma Bloom) e Asa Butterfield (Jake Portman) como protagonista. Outro filme em cartaz é "O Bebê de Bridget Jones", baseado no livro de Helen Fielding e que arrecadou mais de US$ 280 milhões em bilheteria no mundo todo. Bridget é uma quarentona, produtora de um noticiário de TV, que conseguiu elevar sua autoestima e não se considera mais tão dependente dos homens. A vida, que até então dava sinais de melhora, é chacoalhada pela notícia de uma gravidez inesperada, e de pai indefinido. Por fim também estreiam hoje a aventura "Meu Amigo, o Dragão" e "Gênios do Crime". O primeiro é o novo filme da Disney sobre um órfão que mora em uma floresta e sua amizade com a criatura do título. A aventura é uma refilmagem de uma produção de 1977 de mesmo nome. No segundo, temos uma comédia de ação baseada em fatos sobre o roubo de uma empresa de carros blindados em 1997. Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre ) dirige o filme e o elenco conta com Zach Galifianakis, Jason Sudeikis, Owen Wilson, Kristen Wiig, entre outros.